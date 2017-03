Ngày 3/3, nhà chức trách Mỹ cho biết một công dân Mỹ gốc Phi đã bị bắt và bị đưa ra tòa liên quan những đe dọa đánh bom các tổ chức Do thái ở Mỹ, được cho là nhằm quấy rối và trả thù cá nhân đối với bạn gái cũ.

Theo các quan chức liên bang, nghi phạm Juan Thompson, 31 tuổi, đã bị bắt giữ tại thành phố St. Louis, bang Missouri, và bị đưa ra một tòa án liên bang ở thành phố này ngày 3/3, với tội danh quấy rối trên mạng Internet. Nếu bị kết tội, Juan Thompson có thể đối mặt với mức án 5 năm tù giam.

Thompson đã bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ với cáo buộc phát tán ít nhất 8 đe dọa đánh bom các khu Do Thái. Truyền thông Mỹ đưa tin đối tượng này đã gửi các thư điện tử đe dọa đánh bom song dưới tên của người bạn gái cũ với động cơ trả thù cá nhân. Thompson từng là nhà báo của tờ Intercept nhưng đã bị sa thải hồi năm ngoái.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án lời đe dọa đánh bom các trung tâm cộng đồng của người Do Thái trong những tuần gần đây

Đây là nghi phạm đầu tiên bị bắt giữ sau khi xuất hiện hàng loạt đe dọa đánh bom cũng như phá hoại các trung tâm và trường học của người Do Thái, kể cả khu nghĩa trang của người Do thái ở các bang Missouri, Pennsylvania và mới nhất là New York.

Từ đầu năm đến nay, Hiệp hội Trung tâm Cộng đồng Do Thái Bắc Mỹ đã ghi nhận 121 vụ đe dọa đánh bom tại hàng chục trung tâm ở 27 bang của Mỹ và một tỉnh của Canada. Đỉnh điểm, ngày 20/2, hơn một chục trung tâm đã phải sơ tán vì những đe dọa đánh bom giả này. Bên cạnh đó, khoảng 170 tấm bia tại một trung tâm của người Do Thái ở St. Louis đã bị phá hủy. Ngoài ra, nhiều hình vẽ và khẩu hiệu bài Do Thái xuất hiện tại những nơi công cộng.

Trong phát biểu đầu tiên trước lưỡng viện Quốc hội và các thành viên chính phủ Mỹ ngày 1/3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án làn sóng đe dọa gần đây nhằm vào các trung tâm Do thái trên khắp nước Mỹ.

Ông nhấn mạnh các vụ phá hoại gần đây cho thấy nước Mỹ đang chia rẽ về chính sách, song khẳng định quốc gia này là "một nước đoàn kết trong việc lên án sự thù hận và tội ác dưới mọi hình thức".

