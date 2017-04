Một nữ sĩ quan cảnh sát TP Santa Monica, bang California - Mỹ đã bay từ sân bay quốc tế Los Angeles (Mỹ) đến Đài Loan với khẩu súng trong hành lý xách tay, BBC đưa tin ngày 21-4.

Nữ sĩ quan Noell Grant, 42 tuổi, vô tình bỏ quên súng trong hành lý xách tay nhưng vẫn qua được cửa an ninh sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) và lên máy bay đến Đài Loan. Bà Grant, thuộc Sở Cảnh sát Santa Monica (SMPD), mang theo súng cá nhân, không phải súng nhiệm vụ, khi bay đến Đài Loan vào tuần rồi.

Bà phát hiện ra một khẩu súng và 6 viên đạn trong hành lý trong lúc thay đổi chuyến bay tại sân bay quốc tế Đào Viên (Đài Bắc) để đến Thái Lan nghỉ dưỡng cùng gia đình.

Nữ sĩ quan cảnh sát sau đó đã thông báo với nhà chức trách. Bà không bị phía Đài Loan giam giữ nhưng được yêu cầu là không được rời khỏi vùng lãnh thổ này cho đến khi vụ việc giải quyết xong.

Nữ sĩ quan Noell Grant vô tình bỏ quên súng trong hành lý xách tay nhưng vẫn qua được cửa an ninh sân bay quốc tế Los Angeles. Ảnh: Reuters

Nhà chức trách liên bang Mỹ “xác nhận đã xảy ra sự cố trong quy trình kiểm tra an ninh và một sĩ quan cảnh sát qua được cửa an ninh dù trong hành lý có một khẩu súng ngắn. Chúng tôi chịu trách nhiệm vụ việc này” – ông Nico Melendez, thuộc Cơ quan Quản lý An ninh Giao thông Mỹ, tuyên bố.

Hiện vẫn chưa có thông tin liệu sĩ quan Grant có bị kỷ luật khi trở lại Mỹ hay không.

Cao Lực (Theo BBC)