Bộ Tư pháp Mỹ ngày 15-3 buộc tội bốn cá nhân người Nga, gồm hai điệp viên và hai tin tặc, đã thực hiện vụ lấy cắp 500 triệu tài khoảng Yahoo hồi năm 2014.

Đài CNN đưa tin, theo Bộ Tư pháp Mỹ, các tin tặc Nga trên đã gây ra vụ tấn công mạng lớn nhất từ trước tới nay nhằm vào hệ thống mạng Yahoo. Các tin tặc đã đánh cắp ít nhất 500 triệu tài khoản Yahoo, Google cũng như các nha cung cấp dịch vụ thư điện tử khác vào tháng 1-2014.

Hai điệp viên Nga thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bị cáo buộc gồm Igor Anatolyevich Sushchin (43 tuổi) và Dmitry Aleksandrovich Dokuchaev (33 tuổi).

Alexsey Belan, người có tên trong danh sách tội phạm mạng bị truy nã gắt gao nhất và Karim Baratov, người sinh ra tại Kazakhstan nhưng mang quốc tịch Canada, cũng bị nêu tên trong cáo trạng.

Các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ thông báo cáo trạng đối với bốn cá nhân người Nga về tấn công mạng Yahoo. Ảnh: AFP

Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mary McCord cho biết Belan là tin tặc khét tiếng và là một trong những tin tặc bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) truy nã gắt gao nhất.

Mỹ cho rằng Belan đã sử dụng mối quan hệ với FSB và khả năng truy cập Yahoo để kiếm lợi nhuận và ăn cắp thông tin tài chính từ các tài khoản Yahoo.

Theo cáo trạng, chính phủ Nga đã sử dụng những thông tin bị đánh cắp bởi các tin tặc trên để do thám nhiều mục tiêu, từ Nhà Trắng cho tới các quan chức quân đội, quan chức ngân hàng, doanh nghiệp.

Các dữ liệu bị đánh cắp này cũng được dùng để do thám các quan chức chính phủ Nga và các giám đốc điều hành doanh nghiệp, các công tố viên liên bang cho biết, theo The New York Times.

Nikolay Lakhonin, phát ngôn viên của đại sứ quán Nga tại Mỹ, cho biết Moscow “chưa có phản ứng chính thức” đối với cáo trạng trên.

Cáo buộc trên được đưa ra trong bối cảnh Nga và Mỹ gia tăng căng thẳng về việc sử dụng vũ khí không gian mạng và tấn công mạng.