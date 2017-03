Tổng thống Trump ký sắc lệnh nhập cư mới, bỏ Iraq khỏi danh sách bảy nước Hồi giáo bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. (PLO) – Tổng thống Trump ký sắc lệnh nhập cư mới, bỏ Iraq khỏi danh sách 7 nước Hồi giáo bị cấm nhập cảnh vào M

Iraq được loại ra khỏi danh sách bảy nước Hồi giáo bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, theo sắc lệnh hành pháp về nhập cư mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua ngày 6-3. Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 16-3 tới, theo New York Times.

Sắc lệnh hành pháp về nhập cư ông Trump ký ngày 27-1 cấm dân bảy nước Hồi giáo (Iraq, Iran, Syria, Yemen, Somalia, Libya, Sudan) nhập cảnh vào Mỹ, đang bị tòa án phong tỏa vì bị kiện. Sở dĩ có điểm thay đổi này vì thời gian qua lãnh đạo các bộ Quốc phòng, Ngoại giao, An ninh nội địa Mỹ đã vận động ông Trump bỏ Iraq ra khỏi danh sách cấm. Lý do: Lệnh cấm sẽ tác động tiêu cực đến công tác chống khủng bố, đánh IS của Mỹ ở Iraq.

Tổng thống Trump trong một cuộc họp tại phòng Roosevelt ở Nhà Trắng (Mỹ) tuần trước. Ảnh: NEW YORK TIMES

Theo sắc lệnh mới này, lệnh cấm nhập cảnh không áp dụng với người đã có thẻ xanh. Người nhập cư có visa hợp lệ không bị cấm, xóa lệnh cấm đối với các cá nhân bị ảnh hưởng từ lệnh cấm trước.

Sắc lệnh nhập cư trước quy định ngưng nhận người tị nạn từ tất cả các nước trong bốn tháng, cấm vô thời hạn người tị nạn từ Syria. Ở sắc lệnh mới này, người tị nạn từ Syria không bị cấm vào Mỹ vô thời hạn nữa, tuy nhiên vẫn duy trì lệnh ngưng nhận người tị nạn Syria trong bốn tháng.

Dù có nhiều thay đổi theo hướng cởi mở nhưng Liên minh Tự do Công dân Mỹ vẫn cho rằng sắc lệnh mới này vẫn chưa hợp pháp. Tổ chức này là một bên đứng đơn kiện sắc lệnh nhập cư đầu tiên của ông Trump.