Lực lượng Không quân của liên minh của Mỹ đã không kích vào kho vũ khí hóa học của IS ở Deir Ezzor khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng.

Theo tin từ Bộ quốc phòng Syria, lực lượng Không quân liên minh do Mỹ dẫn đầu tiến hành các cuộc không kích vào vị trí của IS ở thành phố Deir Ezzor, đánh vào kho vũ khí hóa học của tổ chức khủng bố khiến hàng trăm tay súng và dân thường thiệt mạng.

Theo đó, khoảng 17h30 - 17h50 ngày 12/4, các máy bay ném bom thuộc Liên minh quân sự chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã tấn công vào một địa bàn do IS chiếm giữ ở làng Hatla phía đông thành phố Deir Ezzor.

Những người thiệt mạng và bị nhiễm độc hóa học sau vụ tấn công vào Deir Ezzor. Ảnh: AP

Sau cuộc không kích, một đám mây trắng khổng lồ bốc lên - sau đó chuyển sang màu vàng – kết quả của vụ nổ trong kho hóa học khổng lồ. Trận hỏa hoạn bùng phát dữ dội cháy đến tận 22h30.

Hàng trăm người thiệt mạng, trong đó có cả các tay súng IS, các chiến binh nước ngoài và dân thường do hít thở phải hơi độc.

"Vụ việc này xác nhận một điều: IS và al-Nursa sở hữu vũ khí hóa học và có khả năng sử dụng, tàng trữ và vận chuyển số vũ khí ấy", trích thông cáo của Bộ tổng tham mưu quân đội Syria.

Deir ezzor là nơi chứa kho vũ khí hóa học của IS mà liên minh Mỹ đã không kích vào khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Thông cáo nhấn mạnh lại một lần nữa rằng, quân đội chính phủ Syria không sử dụng bất kỳ loại vũ khí hóa học nào kể từ khi được giải trừ vào năm 2013, đồng thời cảnh báo các lực lượng đối lập có thể sử dụng vũ khí hóa học để đổ lỗi cho lực lượng chính phủ.

Vụ việc xảy ra đúng vào thời điểm Washington và đồng minh đang đổ lỗi cho chính phủ Syria về các cuộc tấn công hóa học tại Idlib ngày 4/4 vừa qua, làm hơn 200 dân thường thương vong.

