Con người càng tính toán nhiều càng mệt mỏi, muốn vô lo vô nghĩ nhất định phải ghi nhớ những điều sau.

Con người một khi so đo tính toán quá nhiều sẽ tạo thành một loại ràng buộc, bị mê lạc quá lâu sẽ tạo thành gánh nặng. Đường đời “mưa gió, gập ghềnh”, nhưng nếu không trải qua mưa gió, sao có thể nhìn thấy cầu vồng?

Có duyên không có phận hay có phận mà vô duyên đều là thiếu sót, không tròn đầy trong sinh mệnh, nhưng đừng cớ cưỡng cầu. Càng cố chấp níu kéo thì cuộc đời càng nhiều vật cản, tương lai càng mịt mờ.

Đời người giống như “nước chảy, mây trôi”. Những thứ đã qua giống như “nước đổ khó hốt”, “gương vỡ khó lành”. Điều chúng ta có chính là hiện tại. Nên làm một người quên đi cực khổ, từ trong sự “khuyết thiếu” và “vỡ nát” mà học được cảm tạ.

Tất cả những gì xuất hiện trong cuộc đời này đều không thể giữ lấy mà chỉ có thể trải qua. Không ai đi xa mà mang được tất cả những gì ta cố chấp níu giữ. Suy cho cùng, chúng ta bất quá chỉ là những vị khách qua đường mà thôi. Một ngày nào đó chúng ta sẽ “vĩnh biệt” hết thảy những thứ mà mình gặp trong cuộc đời này! Cho nên, sao phải vì những điều “tạm thời” ấy mà khổ sở trong lòng, suy nghĩ ngày đêm không yên?

Nhất định không được quên 3 điều sau

Số phận

Số phận này của chúng ra trong cuộc đời này đã được định đoạt từ trước, vì thế rất khó thay đổi được. Cuộc đời có thay đổi, có thăng hoa chỉ khi nào con người biết nhìn về bản chất cuộc sống, biết phục thiện, biết làm lành lánh dữ, biết bố thí giúp đở kẻ thế cô. Nói cách khác khi con người sống trong đạo đức nhân bản thì cuộc sống chắc chắn sẽ bình yên, gia đình trên thuận dưới hòa.

Tiền tài

Tiền tài chỉ đủ khi bản thân ta biết đủ, bởi suy cho cùng, tiền tài cũng chỉ là vật ngoài thân, phục vụ cho cuộc sống, nay có mai hết là chuyện rất đỗi bình thường. Những người chỉ đuổi theo đồng tiền thì sẽ không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc chân thực. Người hiểu bản chất cuộc sống, tuy coi trọng tiền bạc nhưng không để cho chúng điều khiển mình, sống đơn giản có khi lại nhận được sự ưu ái tiền bạc.

Hôn nhân

Không có gì là mãi mãi và hôn nhân không phải ngoại lệ. Nay họ tay ấp môi kề mai họ đã về bên người khác. Khi hiểu được bản chất cuộc sống, thay vì trách cứ người ấy không tốt với ta hãy tự hỏi mình trước rằng mình đã đủ tốt để xứng đáng đón nhận điều đó hay chưa. Còn nếu đã đủ tốt mà vẫn không được nhận được tình cảm tương xứng thì cần xem lại mối quan hệ này.

Chúng ta gắn kết do duyên trời định, có người do duyên tình kiếp trước còn chưa hết nên tới mang yêu thương cho nhau, có người là do nợ nhau nên kiếp này tới để trả nợ.

Rất nhiều sự tình không cần phải so đo, tính toán quá nhiều, rất nhiều sự tình không cần phải phân rõ ra ai đúng ai sai, tính toán càng nhiều thì sẽ càng mệt, càng tìm ra ai đúng ai sai thì sự tình càng trở nên rối ren và phức tạp!

Quả thực, được vui vẻ, khỏe mạnh, bình an, mới là điều quan trọng nhất đối với mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống nhiều quanh co này, có thể xem nhạt mọi chuyện, thuận theo tự nhiên thì cuộc đời mới khoái hoạt, an nhiên mà tự tại!