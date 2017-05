Mang bầu là trải nghiệm đặc biệt nhất trong đời mỗi người mẹ. Bên cạnh niềm hạnh phúc vô bờ khi được chở che cho hạt giống bé bỏng đang từng ngày khai hoa nở nhụy trong cơ thể, chắc hẳn nỗi lo lắng...

Trong bài viết này, chúng tôi chỉ muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn mang thai lần đầu, là mặc dù sẽ có khá nhiều những thay đổi, những khó chịu trong quá trình mang thai, nhưng hầu hết chúng đều là những phản ứng bình thường của cơ thể. Các bạn chỉ cần giữ một tâm thái vui vẻ, thoái mái, thư giãn và… chờ đợi. Mọi việc đảm bảo rồi sẽ ổn!

Tôi nhớ rất rõ khi mang bầu đứa con đầu tiên, cách đây đúng 20 năm, thời đó chưa có Internet, những kiến thức chuẩn bị cho quá trình mang thai, nuôi con nhỏ chủ yếu được truyền lại từ bà, mẹ và các chị đã có gia đình trong công ty. Các hiệu sách ngoài Đinh Lễ khi đó cũng chỉ lèo tèo vài ba quyển được dịch từ tài liệu nước ngoài, ít chữ, nhưng nhiều hình ảnh rất đẹp.

Ở Việt Nam câu đầu tiên các bà, các mẹ, các chị dành cho bà bầu là: “Giờ phải ăn cho 2 người đấy nhé”. Vâng, và tôi, với bản tính lo xa hơn người, đã ăn cho hơn cả hai. Thế là, từ lúc có bầu cho đến lúc lên bàn sinh, cân nặng của tôi tăng…. 19 cân rưỡi!

Rồi thì biết bao những cảnh báo, đại loại như: không được ăn đào, mơ, sắn, hải sản, ốc, măng, dưa muối, giá đỗ, cà, gừng, rau ngót, ngải cứu, mướp đắng…. không được uống nước có ga, nước hoa quả đóng hộp, sữa chưa tiệt trùng, các đồ uống trong tủ lạnh… Không được nghe điện thoại nhiều, không được nhìn màn hình máy tính nhiều, hạn chế xem tivi, hạn chế đọc sách nếu không sau này mắt sẽ kém, quáng gà… Hạn chế đi lại, vận động, ngừng mọi hoạt động thể thao trong 3 tháng đầu… Không được trang điểm, nhuộm tóc, nhuộm móng vì sợ các hóa chất trong đó có thể ảnh hưởng đến thai nhi… Không được… và không được…

Một ngày ít nhất phải uống 2 cốc sữa bà bầu (nhớ đến mùi vị của mấy cốc sữa đấy, đến giờ sau 20 năm tôi vẫn phát khiếp).

Những lời khuyên đó có thực sự hữu ích?

Ngày nay các bạn trẻ có điều kiện học hỏi kinh nghiệm bầu bí qua nhiều kênh thông tin, hoặc được sử dụng trực tiếp dịch vụ ở nước ngoài. Con gái bạn tôi học thạc sỹ bên Mỹ, sau đó ở lại làm việc cho một hãng kiểm toán lớn có trụ sở ở New York, lấy chồng là bạn học, cũng là người Việt Nam. Qua những câu chuyện của cháu, thì quả thật mang bầu và sinh con bên đó là một kinh nghiệm hoàn toàn khác biệt, mà chúng ta cũng nên học tập.

Trước hết, sẽ không có bà bầu nào được khuyên ăn cho hai người về mặt số lượng. Sự ăn uống của bà bầu được chọn lọc đủ chất vừa đảm bảo mẹ không tăng cân quá mức cần thiết, vừa đáp ứng được dinh dưỡng cho con phát triển khỏe mạnh. Họ chăm sóc thai kỳ nhưng không quên chuẩn bị hồi phục vóc dáng của mẹ sau sinh. Đối với mức tăng khuyến khích của bác sĩ đối với phụ nữ trước khi mang bầu với cân nặng đạt chuẩn bình thường (BMI ở mức 18.5 – 24.9), cân nặng tăng trong mức lý tưởng cho cả mẹ và bé trong cả quá trình mang thai là từ 12-15 kg. Tăng khoảng 2 kg ở 3 tháng đầu và khoảng 2 kg cho mỗi tháng kế tiếp sau tháng thứ 3.

Quá trình mang thai sẽ khiến cho cơ thể phụ nữ nặng nề hơn, bụng ngày càng to hơn, và nhu cầu nạp năng lượng cũng nhiều hơn, việc chia nhỏ bữa ăn ra 5-6 bữa thay vì chỉ 3-4 bữa giúp cơ thể bạn có cảm giác nhẹ nhàng hơn, và sẽ không làm bạn bị mệt do ăn quá no vào một bữa.

– Buổi sáng, sau khi tập thể dục nhẹ nhàng khoảng 30 đến 45 phút, bạn nên lựa chọn những món ăn có dinh dưỡng cao, cung cấp nhiều năng lượng như: 2 lát bánh mì nguyên cám, 2 quả trứng, rau xanh dạng hấp, luộc ăn kèm, cũng như vài lát trái cây ít đường như táo xanh, các loại quả mọng như dâu, việt quất, lê xanh giàu chất xơ và vitamin tổng hợp dành cho bà bầu (cái này giờ thì nhiều chứ cách đây 20 năm Việt nam chỉ biết đến vitamin B1, C…)

– Bữa ăn phụ sau vài tiếng kế tiếp là sữa chua không đường hoặc sữa tươi không béo cung cấp protein, canxi cho sự phát triển của em bé cũng như giúp mẹ ổn định đường trong máu, tăng cường canxi cho lượng canxi hao hụt trong quá trình em bé lớn dần lên (trước đây tôi phải uống sữa bột bà bầu… vào giờ này, nghĩ đến lại thấy sợ quá!)

– Bữa trưa và tối giàu protein với thịt nạc hoặc cá ăn kèm với rau xanh, salad chế biến đơn giản không dầu mỡ, không đường, gia vị vừa phải. Bạn nên tránh những món mặn vì sẽ làm tăng lượng sodium trong cơ thể. (Hồi đó, tôi chỉ lo ăn cho nhiều, nên thực đơn chủ yếu là cơm, thịt kho, thịt rán, có lẽ vậy mà tôi bị dư ối, dư albumin phải uống một đợt kháng sinh vào tháng thứ 5 của thai kỳ…)

Ngoài ra việc uống từ 2-2.5 lít nước mỗi ngày sẽ giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, thải độc. Bạn không được để cơ thể đói khi mang thai nhưng cần ăn uống có chọn lọc thay vì nạp vào những calo rỗng không có nhiều dinh dưỡng như nước ngọt, kem, bánh ngọt…Trong 3 tháng đầu tiên mang bầu, bạn không cần phải ăn nhiều hơn mức bạn ăn bình thường. Trong 3 tháng tiếp theo, bạn nạp bổ sung thêm 300 calories so với bình thường và thêm 500 calories ở 3 tháng cuối cùng.

Bên cạnh việc đảm bảo chế độ ăn uống hợp lý hơn, và đều đặn đi khám thai theo hướng dẫn của bác sỹ, cuộc sống của bà bầu bên Mỹ không thay đổi gì nhiều so với trước khi có bầu. Họ ăn mặc gọn gàng, chỉ có phần bụng thì dùng chất liệu co giãn. Váy cũng vậy, quần bò cũng vậy, chỉ ở phần bụng thì mới may rộng ra và có chun, nếu nhìn từ đằng sau không ai nghĩ là họ đang có bầu.

Trong vốn từ vựng của bà bầu Mỹ không hề có từ “kiêng”, họ làm gì hoặc không làm gì đều dựa trên những cơ sở mang tính khoa học và được chứng minh là an toàn. Khác với tư duy “có kiêng có lành” của chúng ta. Cũng vậy, nếu bạn xin bác sỹ cho siêu âm chỉ vì tò mò, bác sỹ bên Mỹ sẽ ngạc nhiên hỏi bạn: “Thai nhi có vấn đề gì hay sao mà bạn cần siêu âm?”. Nếu không có bất kể lý do y khoa hoặc những biểu hiện bất thường, việc siêu âm thai là hoàn toàn không cần thiết.

Các bà bầu Mỹ vẫn duy trì các hoạt động thể chất như bơi lội, đi bộ, tập thể dục như khi chưa có bầu, nếu như không có chỉ định đặc biệt từ bác sỹ. Thêm nữa, họ tham gia tích cực vào các câu lạc bộ yoga dành cho bà bầu.

Các mẹ bầu chúng ta thường hay đổ lỗi cho việc mang thai mệt mỏi mà quên đi việc chăm sóc sức khỏe cũng như vẻ đẹp của bản thân. Điều này thật sai lầm! Đúng ra, chính giai đoạn này bạn cần chăm sóc cho mình nhiều hơn bao giờ hết.

Những kinh nghiệm thú vị dưới đây sẽ giúp 9 tháng mang thai của bạn trở nên hứng khởi, tràn đầy năng lượng, sẵn sàng cho hành trình làm mẹ.

– Không bỏ lỡ cơ hội được tham gia vào các hoạt động khiến cho tinh thần vui tươi, tích cực.

– Tránh xa tiêu cực, những điều khiến bạn stress, ở gần những nguồn năng lượng tích cực, học thêm những kiến thức mới chuẩn bị cho bé chào đời.

– Hãy chăm chút cho hình ảnh của bản thân mình bằng những bộ cách trẻ trung, gọn gàng, thời trang dành cho phụ nữ mang bầu

– Tránh xa những bộ váy bầu cồng kềnh, nặng nề, gây cho bạn cảm giác mệt mỏi.

– Hãy để gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng của bạn luôn rạng rỡ, nó sẽ mang đến niềm vui cho bạn khi ngắm mình trong gương đấy.

– Hãy thư giãn mỗi khi có thể bằng âm nhạc, đặc biệt là nhạc cổ điển, hoặc các bài nhạc vui tuơi nhẹ nhàng.

Các bạn hãy nhớ, tâm lý của bà bầu ảnh hưởng trưc tiếp đến sức khỏe thể chất và tinh thần của thai nhi.

Theo các chuyên gia, nếu khi mang thai mẹ bầu duy trì tâm lý vui vẻ, thoải mái thì bé sinh ra cũng sẽ khỏe mạnh và vui tươi. Ngược lại, nếu tâm trạng bà bầu không ổn định, hay cáu gắt, lo âu, căng thẳng cơ thể mẹ sẽ sản sinh ra cortisol và dolpamine, hai loại hoóc-môn gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Theo các chuyên gia, hai loại hoóc-môn này có thể “lây” qua thai nhi thông qua nhau thai, khiến hệ thần của trẻ không được ổn định, và nguy cơ mắc chứng tăng động hay chậm nói cũng cao hơn hẳn.

Mẹ cười càng nhiều, bé cưng càng phát triển tốt

Các chuyện gia cũng khẳng định, tính cách của con trẻ cũng đã được bắt đầu hình thành ngay từ những ngày nằm trong bụng mẹ. Theo đó, những mẹ bầu thường xuyên cáu gắt sẽ sinh con dễ nổi giận, mẹ bầu bi quan sẽ sinh bé tự ti, mẹ bầu lạnh lùng thì tích cách bé cũng lãnh đạm hơn…

Vậy mới nói, yêu con là bản năng của muôn loài, nhưng dạy con trở thành một con người có nhân cách xứng đáng thì trước tiên, chính chúng ta, các bậc làm cha làm mẹ, cần chịu khó học hỏi và hoàn thiện chính bản thân mình.

Mong các bà bầu và những thành viên trong gia đình hãy cũng tạo cho bé và cho chính mình một môi trường sống an hòa hạnh phúc ngay từ khi bé còn chưa ra đời. Điều đó thực sự không khó, khi bạn biết cảm thông, nhường nhịn và yêu thương nhau vô điều kiện.

ĐKN (ST)