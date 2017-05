Có bao giờ bạn suy nghĩ tới những “món ăn” vô cùng kinh khủng như ráy mũi chưa? Trước nay, ráy mũi bị xem là mất vệ sinh, vậy mà tờ Telegraph cho biết các nhà khoa học Mỹ mới đưa ra lời khuyên hết sức lạ lùng: ăn ráy mũi tốt cho sức khỏe (?).

Các nhà khoa học thuộc Đại học Havard và Viện Nghiên cứu Massachusetts (MIT) bảo người lớn đừng ngăn trẻ con ăn ráy mũi. Theo các nhà nghiên cứu, trong ráy mũi chứa rất nhiều loại vi khuẩn tốt cho sức khỏe, ngoài ra, hành động ăn ráy mũi sẽ hạn chế vi khuẩn bám vào răng. Nghiên cứu này cũng chỉ ra một bất ngờ "quái" không kém: sổ mũi khó chịu lại giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan tới đường hô hấp, viêm loét dạ dày và cả... HIV!

Nhóm nghiên cứu còn thử nghiệm ráy mũi cùng với kem đánh răng và kẹo cao su nhằm khai thác hết lợi ích từ “món quà cơ thể cho” này.

Tiến sĩ Scott Napper, giáo sư hóa sinh tại Đại học Saskatchewan, Canada và đồng tác giả nghiên cứu này, nói: “Đôi khi thiên nhiên khiến ta lại làm những hành động kì cục, bất cứ những gì cũng có thể là thức ăn như ráy mũi”. Còn theo chuyên gia người Áo về phổi, Friedrich Bischinger, những người ăn ráy mũi thường vui vẻ hơn và khả năng điều chỉnh các hành vi con người tốt hơn. Friedrich nói rằng: “Những gì mà cơ thể thải không phải vô ích mà là một cách tuyệt vời để tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.”

“Chúng ta không thể phủ nhận vai trò của mũi và ráy mũi. Về mặt y học, ngoáy mũi có ý nghĩa rất quan trọng và là một điều hoàn toàn tự nhiên để làm. Về mặt hệ thống miễn dịch, mũi lọc các cặn bã, khí độc có hại cho sức khỏe. Và khi ráy mũi vào dạ dày thì nó giống như một liều thuốc chữa bệnh tuyệt vời”.

Chắc chắn có nhiều tranh luận chung quanh công bố này. Thực tế, trong cuốn Gastronaut: Adventures in Food for the Romantic, the Foolhardy, and the Brave, tác giả Stefan Gates đã đưa ra một thống kê đáng... giật mình: Có tới 44% người trưởng thành trả lời họ thích ăn ráy mũi của bản thân!

Tuy nhiên, bạn thử soi kiếng xem hành vi ăn ráy mũi có đẹp mắt hay không. Và trước mắt, chỉ nên xem thông tin của các nhà khoa học nói trên mang tính tham khảo thôi nhé!