Biến đổi khí hậu làm thay đổi những quy luật tự nhiên, gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, khiến TP HCM và các tỉnh Nam Bộ có mưa trái mùa lớn nhất từ trước đến nay.

Ngày 2/4, Thạc sĩ Lê Đình Quyết - Phó phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết, liên tiếp 4 ngày nay tại TP HCM và một số tỉnh Nam Bộ có mưa với lượng to đến rất to.

Trận mưa lớn chiều qua xảy ra trên hầu khắp các tỉnh thành Nam Bộ. Tại Bến Lức (Long An) và Tân An (Long An) khoảng 110 mm, Châu Thành (Tiền Giang) 125 mm, còn lại tầm 40-50 mm.

Tại TP HCM mưa to nhất ở quận Tân Bình (từ 13h55 đến 20h), lượng đo được là gần 163 mm, Tân Phú hơn 111 mm.

"Cơn mưa chiều qua là lớn nhất trong mùa khô từ trước tới nay ở Nam Bộ, đợt mưa liên tục trong 4 ngày qua với với những trận mưa lớn 40-50 mm cũng là rất hiếm xảy ra trong mùa khô ở Nam Bộ (từ cuối tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau)", ông Quyết nhận định.

Trận mưa chiều 1/4 được đánh giá là mưa trái mùa lớn nhất từ trước tới nay ở Nam Bộ. Ảnh: H.N

Ông Quyết phân tích, do hai ngày qua áp cao lạnh lục địa cực đới mạnh lên, nén áp thấp nóng phía Tây lùi xuống phía Nam; trên tầng cao áp cao cận nhiệt đới rút ra phía Đông tạo điều kiện cho gió Đông Nam mang hơi ẩm từ biển vào. Ngay khu vực Nam Bộ hình thành những nhiễu động trên tầng cao gây mưa, dông.

Riêng hôm qua, tầng cao áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc, kéo rãnh áp thấp xích đạo lên gần với Nam Bộ, trên rãnh thấp xuất hiện những nhiễu động nên đã gây mưa rất to.

Theo đại diện Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, biến đổi khí hậu tác động làm thay đổi những quy luật tự nhiên, gây ra nhiều hơn những hiện tượng thời tiết cực đoan; trong đó có mưa lớn, dông, sét. Hiện tượng ENSO đang ở pha trung tính và có khả năng chuyển thành ELNIno trong tháng 5 và 6 - được cho là những yếu tố tác động làm xuất hiện hiện tượng thời tiết cực đoan này (mưa lớn).

Dự báo, chiều nay và một vài ngày tới TP HCM và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Tuy nhiên, không xảy ra lượng mưa nhiều như trước. Mùa mưa năm nay được nhận định đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, phổ biến từ khoảng nửa đến cuối tháng 5.

Nước ngập đến yên xe máy trên đường Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức vào chiều qua. Ảnh: A.X

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo người dân tránh tiếp xúc trực tiếp với nước mưa, không cho trẻ em tắm, không sử dụng nước mưa. Vì đầu mùa mưa kèm nhiều bụi và các chất ô nhiễm trong không khí.

Ngoài ra, do chuẩn bị sang thời kỳ chuyển mùa nên khí quyển bất ổn định, sẽ có nhiều dông, sét xuất hiện, kèm gió giật mạnh.

Cơn mưa chiều qua kéo dài nhiều giờ ở TP HCM khiến hàng loạt tuyến đường tại Thủ Đức, Bình Thạnh, quận 12, Gò Vấp, Tân Phú.... ngập sâu. Tại đường Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân, Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức), Lê Văn Việt (quận 9) nước chảy như thác, cuốn trôi nhiều xe máy. Các khu vực trũng thấp nước ngập sâu hơn một mét khiến hàng loạt xe chết máy.

Đường ray tuyến đường sắt qua khu vực phường Linh Đông (Thủ Đức) bị nhấn chìm khiến nhân viên phải báo hiệu phong tỏa từ ga Sóng Thần đến ga Bình Triệu.

Mưa cũng khiến hàng chục chuyến bay trong nước và quốc tế ở Tân Sơn Nhất phải hủy hoặc chậm giờ. Nhiều chuyến đến TP HCM phải hạ cánh ở sân bay lân cận.

Theo Hữu Công/Vnexpress