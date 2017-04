Chiều 2/4, Sài Gòn tiếp tục nhận cơn mưa trái mùa lớn kéo dài hơn 30 phút khiến một số tuyến đường ngập sâu, nhiều phương tiện bị chết máy.

Khoảng 15h, cơn mưa kéo dài gần 30 phút khiến nhiều tuyến đường ở quận Gò Vấp, Tân Bình quận 12 (TP.HCM) không kịp thoát nước, ngập cục bộ.

Tại khu vực đường Song Hành, Nguyễn Văn Quá (quận 12) nước ngập không quá cao tuy nhiên cũng khiến người dân vất vả lưu thông qua đoạn đường trên.

Mưa lớn gây ngập một số tuyến đường ở TP.HCM. Ảnh: Thái Linh.

Riêng đường Phan Huy Ích (đoạn nối giữa quận Gò Vấp và Tân Bình), nước ngập gần 0,5 m kéo dài hơn 1 km, nhiều xe cộ chết máy. Mỗi khi có ôtô chạy qua, nước tạo thành sóng đánh văng tung tóe vào người đi đường, Công việc kinh doanh của người dân nơi đây cũng bị ảnh hưởng.

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo khí tượng, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, liên tiếp 4 ngày nay tại TP.HCM và một số tỉnh Nam Bộ có mưa, có nơi mưa với lượng lớn. Riêng chiều 1/4, trận mưa rất to xảy ra trên hầu khắp các tỉnh thành Nam Bộ, lượng phổ biến 40-50 mm. Một số nơi trên 100 mm như Bến Lức 110 mm, Tân An (Long An) 109 mm, Châu Thành (Tiền Giang) 125 mm.

Tại TP.HCM, quận Tân Bình có lượng mưa lớn nhất, số liệu đo được là 163 mm, Tân Phú 111 mm.

Mưa ngập khiến việc kinh doanh của nhiều người bị ảnh hưởng. Ảnh: Thái Linh.

“Mùa khô ở Nam Bộ bắt đầu từ cuối tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, cơn mưa chiều qua là vô cùng bất thường và lớn nhất trong mùa khô từ trước tới nay. Vào mùa này, Nam Bộ hiếm có những trận mưa lớn 40-50 mm như những ngày qua”, ông Quyết cho biết.

Cũng theo ông Quyết, biến đổi khí hậu tác động làm thay đổi quy luật tự nhiên, gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan, trong đó có mưa lớn, dông, sét. Hiện, ENSO đang ở pha trung tính và có khả năng chuyển thành EL Nino trong tháng 5, tháng 6 tới, có thể tạo ra những cơn mưa rất lớn.

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ chiều 2/4, mây dông đang phát triển và gây mưa trên khu vực các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM, Tiền Giang Cần Thơ, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau.

Cơ quan này nhận định trong thời gian tới, mây dông có xu hướng di chuyển và phát triển về phía Tây Nam, mở rộng vùng mưa sang các khu vực lân cận. Tại TP.HCM, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long, phía bắc Cà Mau, Bạc Liêu có mưa vừa, mưa to.

Riêng khu vực TP.HCM, chiều và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng có sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Lê Trai