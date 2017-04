Chính phủ quân sự Thái Lan ngày 25-4 lên tiếng biện hộ việc chi 13,5 tỉ baht (tương đương 393 triệu USD) để mua tàu ngầm Trung Quốc trước làn sóng chỉ trích về sự bí mật của hợp đồng, giá cả và tính hữu dụng của con tàu.

Vụ mua bán tàu ngầm này là thương vụ quốc phòng mới nhất giữa 2 nước.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan, Chuẩn tướng Kongcheep Tantravanich, hôm 24-4 thừa nhận chính phủ Thái Lan đã bí mật bật đèn xanh cho thương vụ mà không họp báo để công bố rộng rãi. “Chúng tôi không có ý định giấu giếm nhưng không phải mọi vấn đề được chính phủ thông qua đều phải truyền đạt cho báo giới” - ông Kongcheep nói về việc chính phủ đồng ý với đề xuất mua tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia Thái Lan hôm 18-4. Cũng theo phát ngôn viên này, kế hoạch mua tàu ngầm chẳng phải là chuyện mới mẻ và nó từng được công khai trước đây.

Tàu ngầm lớp Yuan của Trung Quốc Ảnh: PINTEREST

Đô đốc Na Areenich, Tư lệnh Hải quân Thái Lan, sẽ đến Trung Quốc để ký hợp đồng trong tháng 5 tới. Tờ The Bangkok Post dẫn lời ông Kongcheep cho biết thêm khoản tiền mua chiếc tàu ngầm S26T lớp Yuan của Trung Quốc sẽ được thanh toán dần từ năm 2017 đến 2023 và Bangkok sẽ nhận tàu trong vòng 6 năm tới. Theo kế hoạch, Thái Lan sẽ mua 3 tàu ngầm lớp Yuan với tổng giá trị 36 tỉ baht trong 11 năm.

Hôm 25-4, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon tiếp tục trấn an dư luận khi tuyên bố mọi thương vụ đều minh bạch. “Chúng tôi chọn tàu ngầm do Trung Quốc sản xuất bởi chúng có giá rẻ nhất nếu so với lời chào mời từ các nước khác” - ông giải thích.

Theo The Bangkok Post, những người chỉ trích nêu một số lý do như số tiền bỏ ra quá nhiều trong bối cảnh kinh tế còn uể oải, vịnh Thái Lan bị xem là không đủ sâu cho tàu ngầm hoạt động, chi phí và chất lượng của tàu ngầm Trung Quốc… Họ cho rằng khoản tiền trên nên được dùng cho những dự án mang lại lợi ích thật sự cho công chúng. Đáp lại, các quan chức quốc phòng khẳng định số tàu ngầm trên là cần thiết để bảo vệ lợi ích và chủ quyền hàng hải trong bối cảnh tình hình an ninh toàn cầu có không ít biến động. Một lý do nữa là cân bằng sức mạnh quân sự trong khu vực bởi các nước láng giềng của Thái Lan đều đang sở hữu tàu ngầm. Tuy nhiên, ngay cả những lập luận này cũng bị một số cựu sĩ quan hải quân chỉ trích bởi theo họ, lực lượng này đang cần tàu tuần tra và trực thăng hơn.

Lục San