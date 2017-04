Cô gái trẻ mua nhầm ốp điện thoại, hôm sau đã nhận được món quà bất ngờ từ người yêu.

Một 9x người Vũng Tàu đang trở thành đối tượng khiến các cô nàng ghen tị nhất ngày hôm nay khi chia sẻ câu chuyện bất ngờ của mình. Theo đó, cô gái trẻ dự định đặt mua ốp điện thoại Iphone 6 plus nhưng không may lại đặt nhầm ốp điện thoại dành cho dòng máy Iphone 7 plus. Không để bạn gái phải buồn lâu, người yêu của cô nàng đã ngay lập tức đặt mua một chiếc điện thoại Iphone 7 Plus đến tặng để bạn gái đỡ phải vứt bỏ chiếc ốp điện thoại đã mua kèm tuyên bố:

“Tiền bạc thiếu hụt mất đi còn kiếm lại được chứ riêng nụ cười hạnh phúc của người anh yêu anh không bao giờ muốn mất đi. Còn yêu ngày nào, chỉ cần là vợ anh, anh sẽ không để em phải ước mơ được như ai hết”.

Câu chuyện được đăng tải trên facebook đã ngay lập tức thu hút hàng nghìn lượt like và chia sẻ.

Theo tìm hiểu, cặp đôi gây sốc này không phải ai xa lạ mà chính là Hà Duy và Thanh Thảo – hai bạn trẻ vốn rất nổi tiếng trong cộng đồng mạng Sài Thành nhờ chuyện tình yêu đẹp và lãng mạn như mơ. Hà Duy sinh năm 1994, hiện đang làm kinh doanh tự do. Còn Thanh Thảo sinh năm 1998, sống tại TP. Hồ Chí Minh.

Hà Duy và Thanh Thảo – hai bạn trẻ vốn rất nổi tiếng trong cộng đồng mạng Sài Thành nhờ chuyện tình yêu đẹp và lãng mạn

Hà Duy gặp Thanh Thảo cách đây hơn 1 năm, trong một lần cả hai tình cờ cùng tham gia từ thiện. Chỉ sau một tuần cưa cẩm, chàng trai trẻ đã nhận được cái gật đầu đồng ý của cô nàng hotgirl xinh đẹp. Tình yêu của cặp đôi khiến nhiều người ghen tị khi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc yêu đương ngọt ngào.

Hà Duy nổi tiếng là anh người yêu tâm lý và yêu chiều bạn gái hết mực. Chỉ cần Thanh Thảo nhắc đến tỏ ra thích một món đồ nào đó là ngay lập tức, anh chàng sẽ tìm mua tặng người yêu vào hôm sau mà chẳng cần cô phải vòi vĩnh hay thúc giục.

Với câu chuyện “mua nhầm ốp điện thoại, được tặng Iphone 7” lần này, Hà Duy cho biết “'Việc Thảo mua nhầm ốp điện thoại là do Thảo thấy nó đẹp quá và tưởng nó vừa với Iphone 6 plus. Nhưng mình thì thấy lỡ rồi nên sẵn tiện mua luôn điện thoại mới tặng Thảo luôn.”

Hà Duy cũng cho biết, Thanh Thảo chuẩn bị sang Singapore du học 3 năm và anh chàng cũng muốn coi chiếc điện thoại này như món quà kỷ niệm tặng bạn gái, để cô đỡ cảm thấy cô đơn thiệt thòi khi yêu xa. Hà Duy tiết lộ, sau khi Thanh Thảo sang Singapore du học, anh chàng sẽ thường xuyên bay sang Singapore gặp bạn gái để hâm nóng tình cảm.

Theo Khám phá