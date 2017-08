Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ, từ nay đến hết ngày 6-8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt như sau: Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn có tổng lượng mưa từ 250 đến 350mm, một số nơi hơn 350mm; Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng có tổng lượng mưa từ 150 đến 250mm, có nơi hơn 300mm; các nơi khác ở Bắc Bộ có tổng lượng mưa dưới 200mm; thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Tại khu vực Hà Nội, từ đêm nay đến ngày 6-8, ngày có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. ★ Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, khu vực Bắc Bộ nắng nóng dịu dần với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 340C đến 370C; các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 350C đến 380C, có nơi cao hơn 380C. Thời gian có nhiệt độ hơn 350C từ 12 đến 16 giờ. Từ hôm nay nắng nóng chấm dứt ở Bắc Bộ và dịu dần ở các tỉnh miền trung. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. ★ Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An, do kết hợp giữa lũ thượng nguồn và triều cường giữa tháng sáu âm lịch (nhuận) và lượng mưa tại chỗ nên mực nước vùng Đồng Tháp Mười sẽ lên nhanh, đến ngày 10-8, mực nước lũ tại các huyện Đồng Tháp Mười có khả năng đạt mức xấp xỉ đỉnh lũ 2016. Cụ thể, mực nước lũ cao nhất trên kênh Hồng Ngự tại Tân Hưng có khả năng lên mức 2,20m (cao hơn cùng kỳ 1,21m); mực nước trên kênh 28 tại Vĩnh Hưng lên mức 2,15m (cao hơn cùng kỳ: 1,17m). Mực nước trên Sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa (Kiến Tường) 1,40m (cao hơn báo động 1: 0,20m, cao hơn cùng kỳ: 0,94m), gây ngập những vùng trũng thấp tại các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, một phần các huyện Tân Thạnh, Mộc Hóa, Kiến Tường sau đó có khả năng ít biến đổi. ★ Trong tháng 8, mực nước trên các sông thuộc hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình có khả năng xuất hiện một đến hai đợt lũ với biên độ từ hai đến bốn m ở thượng lưu và từ một đến hai m ở hạ lưu. Trên hệ thống sông Đà, tổng lượng nước tháng 8 đến hồ Hòa Bình nhỏ hơn trung bình nhiều năm từ 15 đến 25%, do ảnh hưởng điều tiết từ thủy điện Sơn La. Tổng lượng nước trên sông Gâm đến hồ Tuyên Quang có khả năng nhỏ hơn mức trung bình nhiều năm từ 10 đến 15%. Lượng nước hạ lưu sông Hồng có khả năng nhỏ hơn mức trung bình nhiều năm từ 30 đến 40%. ★ Trên các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, trong tháng 8, các sông từ Thanh Hóa đến Nghệ An và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện hai đến ba đợt lũ. Các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, Ninh Thuận và Bắc Bình Thuận có khả năng xuất hiện một đến hai đợt lũ nhỏ vào những ngày giữa và cuối tháng. Các sông khác ở Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đến hai đợt dao động. ★ UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 2741/QĐ-UBND phê duyệt hỗ trợ kinh phí xử lý khẩn cấp công trình đường tràn ở xã Xuân Khang, huyện Như Thanh bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Theo đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 7,3 tỷ đồng, trong đó bố trí 3,4 tỷ đồng hỗ trợ xử lý đường tràn liên hợp Xuân Thành và 3,9 tỷ đồng xử lý đường tràn liên hợp Xuân Lộc 2, xã Xuân Khang, huyện Như Thanh. Triển khai 24 dự án biến đổi khí hậu từ nay đến năm 2020 Giai đoạn 2017-2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ triển khai 24 dự án biến đổi khí hậu cho vùng đồng bằng sông Cửu Long; trong đó có chín dự án chuyển tiếp và 15 dự án khởi công mới. Các dự án tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo đê biển, đê sông ở các khu vực xung yếu, xây dựng hệ thống kiểm soát mặn, xây dựng các hồ chứa nước ngọt phục vụ sản xuất trong bối cảnh hạn hán, xâm nhập mặn gia tăng; trồng và phục hồi rừng ngập mặn ven biển tạo đê mềm chắn sóng, nước dâng và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Được biết, tổng nguồn vốn đầu tư là 11 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn bố trí cho các dự án chuyển tiếp là 3.269 tỷ đồng, vốn đầu tư cho các dự án mới là 7.731 tỷ đồng.