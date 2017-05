Dự báo, tình trạng mưa giông sẽ còn duy trì ở các tỉnh Bắc bộ trong ngày hôm nay 14/5 và kéo dài trong ngày mai 15/5.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc, từ chiều tối nay 14/5 đến ngày 15/5 ở Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ đêm nay đến ngày 16/5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội vào đêm nay và ngày mai 15/5 có mưa vừa, mưa to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Bắc bộ sẽ có mưa rào và giông mạnh từ đêm nay 14/5

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện đã vào mùa mưa, nên tình trạng mưa rào và giông tại các tỉnh Bắc bộ sẽ xuất hiện thường xuyên hơn. Đặc biệt, mưa vào mùa hè nên thường kèm theo giông, tốc lốc và sét, gây nguy hiểm và thiệt hại về tính mạng cũng như tài sản cho người dân.

Dự báo, đợt mưa giông này sẽ kéo dài hết ngày 16/5, từ giữa tuần trở đi, Bắc bộ sẽ nắng nóng trở lại.

Ngoài ra, từ ngày 15-17/5/2017, một đợt lũ nhỏ sẽ xuất hiện trên thượng lưu sông Đà, sông Thao, sông Lô, sông Mã, sông Bưởi với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 1 đến 2 m; trên thượng lưu sông Cầu, sông Lục Nam với biên độ lũ lên từ 1 đến 1,5 m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà tại hồ Hòa Bình, sông Thao tại Yên Bái, sông Lô tại Tuyên Quang, sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Lục Nam tại Lục Nam, sông Mã tại Lý Nhân, sông Bưởi tại Kim Tân đều ở mức dưới BĐ I.