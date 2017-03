Dứa là loại trái cây được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe kì diệu.

Một trong số những tác dụng đó là cải thiện tình trạng hô hấp, kiềm ho và lạnh, cải thiện hệ tiêu hóa, giúp giảm cân, tăng cường sức khỏe hệ xương, cải thiện sức khỏe răng miệng, mắt…

Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa thực sự biết tới tác dụng này của dứa. Dưới đây sẽ là những lợi ích tuyệt vời khi ăn dứa, các bạn nên tìm hiểu.

Chống bệnh viêm khớp

Ăn dứa mỗi ngày giúp giảm viêm khớp, đặc biệt là những người vốn đã bị viêm khớp.

Tăng cường hệ miễn dịch

Dứa giàu vitamin C, giúp giảm bệnh tật và tăng cường hệ thống miễn dịch bằng cách kích thích hoạt động của bạch cầu. Nó cũng bảo vệ chống lại các tác hại của mầm bệnh.

Giúp chữa lành vết thương

Một trong những năng lực hàng đầu của vitamin C là tạo ra collagen. Đó là lý do tại sao nó được gọi là loại quả chữa bệnh. Thành phần vitamin C trong dứa giúp chữa lành vết thương và nhiễm trùng da.

Phòng chống ung thư

Dứa giàu chất chống oxy hóa chống bệnh ung thư. Theo nhiều nghiên cứu, dứa có thể ngăn ngừa ung thư miệng, ung thư vú, cổ họng. Đây là một trong những lợi ích hàng đầu của dứa khi vào mùa, các bạn nên tận dụng.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Dứa có chất giúp bảo vệ bạn khỏi táo bón, tiêu chảy và hội chứng ruột kích thích và các vấn đề sức khỏe liên quan tới hệ tiêu hóa.

Ngừa ho và lạnh

Dứa có chứa một loại enzyme đặc biệt gọi là bromelain giúp giảm lượng đờm và chất nhầy tích tụ trong đường hô hấp.

Nâng cao sức khỏe hệ xương

Đây là loại trái cây được biết đến với một lượng mangan lớn, giúp tăng cường xương cũng như sự tăng trưởng hệ xương. Đây là một trong những lợi ích hàng đầu của dứa .

Duy trì sức khỏe răng miệng

Dứa cũng được biết đến là loại quả giúp tăng cường sức khỏe lợi và đảm bảo răng chắc khỏe, không bị đau hay viêm.

Tác dụng điều hòa huyết áp

Dứa có nguồn kali lớn, có vai trò trong việc làm giãn mạch, giảm căng thẳng và điều hòa máu, lưu thông mạch mãu. Khi mạch máu giãn ra, huyết áp cũng được điều hòa, ổn định, dòng chảy không bị hạn chế.

Thục Phi/ dịch từ Boldsky