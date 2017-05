Hám lợi, Chính cấu kết với đồng bọn ra Nghệ An để mua ma túy. Khi đang vận chuyển "hàng", nhóm này bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Ngày 8/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử Trần Văn Chính (SN 1993), trú tại phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Nguyễn Hồng Sơn (SN 1997), trú tại TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Đặng Thị Loan (SN 1993), trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Phạm Văn Phương (SN 1988), trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy .

4 bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 26/11/2016, Trần Văn Chính gọi điện cho Đặng Thị Loan hỏi mua 2 bánh heroin để đưa về Quảng Bình bán. Loan báo giá mỗi bánh heroin là 25 triệu đồng và được Chính đồng ý. Tiếp đó, Loan gọi điện cho Phương và dặn khi nào Chính ra thì đón để đi cùng.

Sau đó, Phương gọi điện và nói Sơn đến nhà Chính để cùng ra Nghệ An. Khoảng 18h cùng ngày, Chính và Sơn đi đến thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh để đón Loan và Phương đi cùng. Sau khi lên xe, Chính đưa cho Loan và Phương 51 triệu đồng để mua heroin và hồng phiến. Đến 1h sáng 27/11/2016, cả nhóm đi đến khu vực đồi dốc Kẽm, xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An.

Chính và Sơn ngồi trong xe, chờ Loan và Phương lên khu vực đồi mua ma túy của một người đàn ông không rõ lai lịch. Loan và Phương mua 2 bánh heroin và 1 gói hồng phiến với giá 38 triệu đồng. Mua được hàng, Loan và Phương nhanh chóng trở lại xe và đưa cho Chính.

Sau đó cả nhóm trở về, trên đường đi do buồn ngủ nên Chính, Phương và Sơn dừng xe để sử dụng hồng phiến. Đến 17h cùng ngày, khi chiếc xe chở 4 người đi đến địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An thì bị lực lượng công an yêu cầu kiểm tra.

Chính đưa ma túy cho Sơn phi tang ra ngoài cửa sổ xe nhưng bất thành. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã xác định số ma túy mà các đối tượng trên mua có trọng lượng là 68,835 gam heroin và 1,59 gam Methamphetamine.

Tại tòa, các đối tượng lần lượt khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Chính và Đặng Thị Loan mỗi người 17 năm tù, Phạm Văn Phương 16 năm tù và Nguyễn Hồng Sơn 15 năm tù.

Hà Hằng