MU đã chính thức chiêu mộ thành công Nemanja Matic từ Chelsea. Với tài năng, đẳng cấp sẵn có và đang ở độ chín của sự nghiệp, “quái vật” người Serbia hứa hẹn sẽ trở thành miếng ghép hoàn hảo trong đội hình MU.

Kinh nghiệm của nhà vô địch

Sau thời Sir Alex Ferguson, “Quỷ đỏ” vẫn chưa thể giành thêm chức vô địch Premier League sau 4 năm. Chính bởi vậy, nhiệm vụ lớn nhất của Mourinho sẽ là đưa MU chạm tới vinh quang cao nhất ở xứ sở sương mù. Với sự góp mặt của Nemanja Matic, người từng có kinh nghiệm giành 2 danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh trong 3 mùa gần nhất hoàn toàn có thể giúp Mourinho hiện thực hóa giấc mơ.

Matic có những kinh nghiệm quý giá

Lòng trung thành với Mourinho

Trong những ngày tháng cầm quân ở Chelsea tại nhiệm kỳ thứ 2, HLV Mourinho chỉ tin tưởng duy nhất Matic sau khi ông bị hàng loạt “công thần” phản bội ở mùa giải 2015/16. Vì thế, ông đã quyết tâm chiêu mộ cậu học trò cũ với hy vọng cuộc tái hợp lần này sẽ đưa MU trở lại ngôi vị cao nhất ở Premier League.

“Matic là đại diện cho tất cả những gì chúng tôi muốn ở một cầu thủ bóng đá: Đó là lòng trung thành, sự kiên định, tham vọng và tinh thần đồng đội”. HLV Mourinho chia sẻ.

Tốc độ hòa nhập

Việc chọn mua Nemanja Matic là một sự lựa chọn an toàn hơn hẳn so với Fabinho (Monaco), Bakayoko (Monaco) hay Nainggolan (Roma). Lý do Mourinho cương quyết chọn Matic vì anh không phải ngôi sao triển vọng mà là một năng lực đã được kiểm chứng qua nhiều mùa bóng tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Anh là mẫu “chiến binh” được bất cứ chiến lược gia nào sử dụng cũng chẳng cần đến “sách hướng dẫn”.

Giải phóng Paul Pogba

Sau khi Matic cập bến sân Old Trafford, nhiều người tin rằng tiền vệ người Serbia sẽ là “bệ phóng” tốt nhất dành cho Pogba. Tuyến giữa của MU sẽ được “dọn dẹp” sạch sẽ nhờ cựu cầu thủ Chelsea và khi đó bản hợp đồng đắt giá nhất hành tinh – Paul Pogba sẽ tha hồ dâng cao hỗ trợ tấn công, tập trung với vai trò sáng tạo như thời còn chơi giữa một “dàn cá mập” ở Juve với Vidal, Claudio Marchisio hay Andrea Pirlo.

Matic sẽ giúp Pogba trở nên lợi hại và nguy hiểm hơn

Tạo lá chắn thép với Fellaini

Tương lai Fellaini từng bị đặt nhiều dấu hỏi khi Matic đến MU. Tuy nhiên, Mourinho đã khẳng định tiền vệ người Bỉ là cầu thủ đặc biệt quan trọng. “Người đặc biệt” chứng tỏ đang muốn tận dụng tối đa những cầu thủ tốt nhất trong những sơ đồ chiến thuật của đội bóng trong thời gian tới. Với sự luân chuyển đội hình ở nhiều trận đấu khác nhau, chắc chắn sự xuất hiện “tấm khiên” Fellaini – Matic (1m94) sẽ là nỗi khiếp sợ đối với bất cứ hàng tấn công nào trong mùa giải mới.

Nhiệm vụ thay thế Carrick

“Lão tướng” Michael Carrick đã bước qua tuổi 36, khiến việc chơi 50 trận mỗi mùa trở nên bất khả thi. Tuy nhiên, “làn gió mới” Matic sẽ giúp cho Mourinho giải được những bài toán khó nhất. Matic có thể không xuất sắc như Carrick ở khả năng điều phối trận đấu nhưng bù lại anh trội hơn đội trưởng của “Quỷ đỏ” ở khả năng kiểm soát bóng và kiến tạo. Mùa trước cầu thủ 28 tuổi có 7 đường chuyền thành bàn cho các đồng đội, nhiều thứ 3 tại Chelsea và hơn bất cứ cầu thủ nào tại MU.

Thay đổi môi trường mới

Việc gắn bó với Chelsea tổng cộng 7 mùa giải (2009 - 2012, 2013 - 2017) đang khiến Matic cảm thấy nhàm chán. Việc thi đấu dưới vòm trời Old Trafford sẽ là “thuốc thử” vô cùng mới lạ để “con quái vật” Serbia trở nên hoàn hảo và tỏa sáng rực rỡ hơn nữa. Nên nhớ, Matic chính thức gia nhập MU vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 29 của mình, điều này cho thấy anh đã chọn đúng thời điểm để quyết định một trận đánh lớn với ông thầy cũ Mourinho.

MU: "Bom tấn" Matic 40 triệu bảng sẽ kế thừa số áo Schweinsteiger

Matic đã đến trung tâm Carrington của MU để làm thủ tục kiểm tra y tế.

Mẫn Nhiên (The Sport Review)