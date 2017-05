Mourinho đang bị lên án bất chấp việc MU đang hướng tới danh hiệu thứ 3 trong mùa giải tại đấu trường Europa League.

Mourinho làm việc thường mang những sắc thái tiêu cực nhiều hơn tích cực, từ hành vi ứng xử cho tới phong cách bóng đá. Vì thế sau khi “Người đặc biệt” nhậm chức tại Old Trafford, chẳng ai dám tin Mourinho có thể trở thành “Alex Ferguson thứ hai”.

Mourinho luôn tỏ ra kiêu ngạo

Với phát biểu mới nhất sau khi để thua 1-2 trước Tottenham, Mourinho chẳng khiến ai ưa nổi. “Mấy đội Top 4 nằm mơ mới được như MU”, câu nói này có thể sẽ chạm đến lòng tự ái của Liverpool, Tottenham, Man City, những đội bóng trắng tay ở mùa giải năm nay nếu nói về mặt danh hiệu. Tuy nhiên đối với người hâm mộ “Quỷ đỏ”, họ đang có quyền xét đủ công và tội của Jose Mourinho.

Xét về công lao, Mourinho đã giúp MU đoạt hai danh hiệu (Community Shield, Cúp Liên đoàn), và đang hướng tới chiếc cúp thứ ba khi đã lọt vào chung kết Europa League (gặp Ajax). Nhưng về phần tội, “Người đặc biệt” có lỗi lớn khi không thể giúp MU vào nổi Top 4, “tra tấn” trái tim người hâm mộ vì đặt cược vận mệnh của cả mùa giải vào đấu trường Europa League.

Theo như chuyên gia Martin Hardy trên kênh Sky Sport, “Mourinho đang cố dùng một trận chung kết hoành tráng tại Stockholm để khiến người hâm mộ quên đi họ đã thất bại trong việc lọt vào Top 4 tại Premier League.”

"Vì thế chúng ta hãy thử đặt giả thiết, liệu có nên xem mùa giải này của MU là thất bại, ngay cả khi họ vô địch Europa League? Mourinho không hề đưa MU đến với lối chơi hoa mỹ, ông ta đưa đến sự thực dụng và khiến những trái tim yêu mến CLB bị tra tấn bởi lối chơi đần độn, hết thời”.

Có thể xem đây là những lời oán trách hướng tới chiến lược gia người Bồ. Nhưng công bằng mà nói, Mourinho đang nắm giữ cơ hội giành phần thắng trong canh bạc tất tay cuối cùng ở mùa giải năm nay, sau khi có cơ hội giành chức vô địch Europa League lần đầu tiên trong lịch sử cùng với đoàn quân áo đỏ.

Rõ ràng, MU có hơn một lý do để làm hết sức ở Stockholm. Lịch sử của đội bóng được xây nên từ những huyền thoại liên quan tới bóng đá châu Âu. Europa League, với tiền thân là UEFA Cup và theo như Jose Mourinho từng nói, "Đó là danh hiệu duy nhất mà MU còn thiếu. Sẽ thật tuyệt nếu khép lại vòng tròn đó, và nói rằng chúng ta là đội bóng vô địch mọi giải đấu”.

Trận chung kết Europa League sẽ quyết thành bại mùa giải của MU

Chính vì lẽ đó, Mourinho là người đang khao khát chiếc cúp Europa League hơn bất cứ ai. Quan trọng hơn, chiến lược gia người Bồ sẽ đưa ra một chứng cứ có tính thuyết phục nhất để biện minh cho mùa giải đáng quên của ông tại Premier League.

MU "mua điểm" tốn tiền nhất, bị so sánh với đội hạng 5

Tờ The Times mới đây đăng tải một bài viết khá thú vị thống kê về số tiền đầu tư của các CLB ở Premier League cho mùa giải 2016/17 so với số điểm mà họ thu được. Cách tính rất đơn giản, số tiền lương của các đội được chia với số điểm thu về để tính xem mỗi điểm tốn bao nhiêu tiền.

Tất nhiên với quỹ lương lớn thì đồng nghĩa các đội bóng lớn cũng sẽ tốn nhiều tiền hơn để “mua điểm”, trong khi các đội không dư dả về tài chính thì tốn ít tiền hơn cho những điểm giành được. Không ngạc nhiên khi trong danh sách này những Chelsea, Man City, Arsenal, Liverpool và MU đều nằm ở đáy danh sách.

Tuy nhiên việc MU có quỹ lương cao nhất (232,2 triệu bảng) nhưng đứng cuối cùng với 3,57 triệu bảng cho mỗi điểm được The Times đánh giá là “kẻ thất bại lớn nhất của mùa giải khi so sánh về mặt mục tiêu phấn đấu”. Thậm chí MU tốn tiền cho số điểm của mình còn hơn cả đội đã xuống hạng Sunderland, rằng Sunderland ít điểm và quỹ lương cũng không quá lớn nhưng vẫn đỡ tốn 700.000 bảng so với MU.

The Times cũng nhấn mạnh luôn một điều rằng bảng thống kê này chỉ nói về thể hiện của MU ở Premier League, rằng dù "Quỷ Đỏ" vẫn có thể đoạt vé Champions League qua con đường vô địch Europa League, nhưng BXH của mặt trận trong nước cho thấy họ đã không đạt yêu cầu.

Con số thống kê của The Times

MU đua vé C1: Vì 38 triệu bảng, đồng đội "máu" hơn Pogba

Pogba không được bơm "doping tiền" như đồng đội cho chức vô địch Europa League.

