Lễ trao giải MTV Movie & TV đầu tiên vừa khép lại thành công tại Mỹ hôm 8/5 (giờ địa phương), với việc nữ diễn viên Emma Watson trở thành người đầu tiên thắng giải diễn xuất phi giới tính.

Nữ diễn viên Emma Watson giành giải với vai diễn trong "Người đẹp và Quái vật".

Hồi tháng 3 vừa qua, MTV đã tuyên bố giải thưởng Nam và Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc sẽ được gộp chung thành Diễn viên xuất sắc, nhằm mục đích vinh danh các màn diễn xuất chất lượng nhất trong năm mà không phân biệt giới tính của diễn viên. Đây là động thái cho thấy ban tổ chức mong muốn thu hẹp sự khác biệt giữa nam và nữ trong bộ môn nghệ thuật thứ 7, nhưng cũng được đánh giá là sẽ khiến cuộc đua tranh giải trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.

Kết quả chung cuộc, Emma Watson chiến thắng ở hạng mục này nhờ màn thể hiện xuất sắc trong bom tấn chuyển thể “The Beauty and The Beast” (Người đẹp và Quái vật). Bộ phim cũng được trao giải "Phim điện ảnh hay nhất" tại sự kiện năm nay. Trong khi đó, “Stranger Things” giành giải "Phim truyền hình của năm" và diễn viên Millie Bobby Brown được vinh danh là "Diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất" nhờ bộ phim này.

Những người chiến thắng đáng chú ý khác thuộc về các ngôi sao trong phim “Hidden Figures”, “Moonligh” và “Logan”, bên cạnh Trevor Noah và RuPaul.

Lễ trao giải thường niên MTV Movie & TV Awards, mà kết quả đều do người hâm mộ quyết định, cũng đã bổ sung thêm một số hạng mục mới trong năm nay, bao gồm Cuộc thi truyền hình thực tế gay cấn nhất, Đoạn phim ấn tượng nhất hay Phim có nội dung chiến đấu chống lại một hệ thống hay nhất. Đây cũng là năm đầu tiên lễ trao giải, vốn được biết đến với cái tên MTV Movie Awards từ năm 1992-2016, đổi tên thành MTV Movie & TV Awards.

Danh sách giải thưởng được trao tại sự kiện MTV Movie & TV 2017:

- Phim điện ảnh của năm: "The Beauty and The Beast"

- Diễn viên điện ảnh xuất sắc: Emma Watson

- "The Beauty and The Beast"

- Phim truyền hình của năm: “Stranger Things”

- Diễn viên truyền hình xuất sắc: Millie Bobby Brown – “Stranger Things”

- Cảnh hôn xuất sắc: Ashton Sanders và Jharrel Jerome – “Moonlight”

- Diễn viên thủ vai phản diện xuất sắc: Jeffrey Dean Morgan – “The Walking Dead”

- Diễn viên thủ vai anh hùng xuất sắc: Taraji P. Henson – “Hidden Figures”

- Người dẫn chương trình xuất sắc: Trevor Noah – “The Daily Show”

- Phim tài liệu hay nhất: 13th

- Cuộc thi truyền hình thực tế gay cấn nhất: “RuPaul’s Drag Race”

- Màn diễn hài xuất sắc: Lil Rel Howery – “Get Out”

- Đoạn phim ấn tượng nhất: “This Is Us” – Jack (Milo Ventimiglia) và Randall (Lonnie Chavis) tại sàn đấu karate

- Diễn viên thế hệ mới: Daniel Kaluuya

- Cặp diễn viên phối hợp ăn ý nhất: Hugh Jackman và Dafne Keen – “Logan”

- Kịch bản phim về đề tài Mỹ hay nhất: “Blackish” - Phim có nội dung chiến đấu chống lại một hệ thống hay nhất: “Hidden Figures”

- Khoảnh khắc âm nhạc ấn tượng: Phần trình bày “You’re the One That I Want” – Ensemble – chương trình “Grease: Live” - Giải Trending (Xu hướng): “Run The World (Girls)” Channing Tatum và Beyonce – “Lip Sync Battle”.

TTXVN/Tin Tức