Không né tránh, Đàm Vĩnh Hưng đã thẳng thắn chia sẻ cùng báo giới để mọi người hiểu rõ hơn về lùm xùm giữa anh, Phương Thanh và ban tổ chức gameshow I can do that.

Đàm Vĩnh Hưng khẳng định không hèn hạ kêu gọi tẩy chay chương trình Sau khi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khẳng định không hề có chuyện bỏ ghế nóng vì “né” Phương Thanh, ban tổ chức gameshow I can do that ngay lập tức khẳng định câu chuyện này là có thật chứ không còn là những lời đồn. Cụ thể theo thông cáo báo chí của ban tổ chức gameshow I can do that, Mr Đàm chỉ muốn ngồi chung 1 - 2 show với Phương Thanh chứ không ngồi xuyên suốt. Ngoài ra, yêu cầu ban giám khảo ngồi cùng Đàm Vĩnh Hưng phải được sự chấp thuận của giọng ca Vì anh là soái ca cũng được ban tổ chức công bố. Trước những thông tin gây xôn xao dư luận, Mr Đàm đã thẳng thắn chia sẻ mọi câu hỏi khi xuất hiện trong tiệc thân mật của người em thân thiết Trịnh Gia Kiệt - Hoàng Hạnh. * Anh có thể chia sẻ thực hư chuyện anh kêu gọi fan không ủng hộ cho chương trình trên trang cá nhân? - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Xin đọc kỹ lại giùm tôi rằng tôi không kêu gọi fan làm việc đó. Tôi chỉ nhắc nhở đồng nghiệp, em út là không riêng gì chương trình này, mà khi làm bất cứ việc gì phải để ý cẩn thận, tránh bị lật lọng này kia. * Ban tổ chức nói anh không chịu ngồi chung ghế nóng với Phương Thanh, điều này có đúng không? - Nói đúng thì tôi phải im lặng chứ. Đàm Vĩnh Hưng cho biết chèn ép ở môi trường nào cũng có, không riêng gì showbiz * Vậy những chương trình sau nếu ban tổ chức mời ca sĩ Thanh Phương thì anh có đồng ý hợp tác? - Bình thường chứ có gì đâu. Nếu không làm thì tôi đã không làm từ lâu lắm rồi. Tôi chỉ thấy chương trình đó không phù hợp với tôi nên tự rút. Tôi không bao giờ hất chén cơm của ai hết. Cần thì mình đi chỗ khác làm việc khác. Đời tôi ghét nhất câu "không có người này thì không có người kia". Tôi đã từng chứng kiến rồi. Năm 2002 đúng lý ra tôi đi chung diễn với một đoàn ở châu Âu nhưng họ nói có Đàm Vĩnh Hưng thì không diễn và tôi đi về ngay lập tức. Họ rất sợ mình, mình phải như thế nào họ mới sợ vậy chứ. * Ban tổ chức đã đến đặt vấn đề, anh cũng đã xem xét rồi bất ngờ rút. Nếu không phải vì Phương Thành thì có phải là vấn đề cát-sê? - Không phải cát-sê, tiền bạc bàn xong hết trơn rồi. Cát-sê quá dễ thương trong cả hai game. Nhưng vì sau đó không thấy họ nói gì hết, sát tới ngày ký hợp đồng, chuẩn bị họp báo cũng không thấy nói gì luôn, sao mà mình đi họp báo được? Nếu là các bạn thì có bước tới không? Khi họ đến đặt vấn đề mình còn đi tìm một số người biết tài nghệ như xiếc, võ thuật để giới thiệu cho họ. Họ có qua nói chuyện lịch sự đàng hoàng nhưng giờ chót không ký kết gì hết sao mà mình bước tới được nữa. Mình mới nói thôi không làm nữa tôi xin rút, dành lịch cho một game khác đang chờ. Ba bốn tháng dài lấy lịch xong không làm thì mình cancel thôi. Chờ hoài mình bị hổng chân thì sao? * Khi có việc lùm xùm ban tổ chức nói họ liên hệ nhưng anh không nghe máy. Việc này anh giải thích thế nào? - Xạo quá. Không ai liên lạc gì với tôi hay chị Hồng (quản lý - PV) hết. * Đến bây giờ nhiều người vẫn muốn biết nguyên nhân nhân từng khiến anh mà chị Thanh bất hòa? - Lằng nhằng rất nhiều thứ và tôi không muốn nói thêm. Mr Đàm thân thiết khi hội ngộ với Trương Ngọc Ánh * Trong tương lai anh có chủ động giảng hòa không? - Đâu cần thiết đâu. Việc ai nấy làm, cuộc sống ai người đó sống. Tôi hợp tác khi cần, như diễn Làn sóng xanh, vẫn vui vẻ bình thường mà đâu có gì đâu. * Anh nhắc đến vụ ca sĩ Hồ Ngọc Hà trên trang cá nhân, thế là thế nào ạ? - Tôi nói về chuyện của mình là phía sau còn nhiều vấn đề lắm, đừng chỉ nghe một bên là tôi hay ban tổ chức. Chuyện gì cũng phải nghe từ cả hai phía. * Ban tổ chức khẳng định anh làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín chương trình của họ. Anh có gì chia sẻ? - Có gì thì mời ra tòa. Thằng nào sống thì sống, thằng nào chết thì chết. Làm tới thì chết chứ không giỡn đâu. * Anh nghĩ gì về việc chèn ép trong showbiz? - Chèn ép thì ở đâu cũng có thôi, showbiz cũng như mọi ngành nghề khác thôi. * Nếu đây là một kịch bản dàn dựng sẵn để dùng tên tuổi anh PR thì sao? - Nếu có thì cũng là tôi ngu thôi họ thắng, vậy thôi. Tôi không hèn hạ kêu gọi tẩy chay, chỉ dặn dò nghệ sĩ, em út khi làm việc phải để ý cẩn thận tránh trường hợp bị lật lọng. * Xin cám ơn anh đã chia sẻ! Anh Thư