Trước thông tin: "Có Thanh thì không có Đàm", Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra phẫn nộ và cho rằng, với vị trí của anh không cần phải tranh giành, phải sợ sức ảnh hưởng của bất kỳ ai.

Trên trang cá nhân một Facebooker tên T.K.V đăng tải dòng trạng thái chia sẻ câu chuyện được cho rằng còn kịch tính hơn cả ồn ào xung quanh "scandal" giữa Hà Hồ và Minh Hằng xảy ra vừa qua.

Câu chuyện được người này đảm bảo 1000% là sự thật, bởi chính tai người này được nghe việc Mr Đàm khi được mời ngồi "ghế nóng" một gameshow truyền hình sắp lên sóng đã không chịu khi biết đơn vị sản xuất cũng mời ca sĩ Phương Thanh vào vị trí này.

Đàm Vĩnh Hưng - Phương Thanh.

Theo lời của Facebooker này, do đơn vị sản xuất không biết giữa Mr Đàm và Phương Thanh có khúc mắc từ xưa nên đã mời ngồi ghế HLV gameshow. Vốn tính xuề xòa nên Phương Thanh không câu nệ vẫn nhận lời. Tuy nhiên về phía Mr Đàm, ban đầu đã nhận lời với nhà sản xuất, tuy nhiên sau khi biết chương trình cũng sẽ có sự góp mặt của Phương Thanh đã nổi giận và làm ầm lên, cho rằng đơn vị tổ chức coi thường mình và không muốn ngồi chung ghế với Phương Thanh vì nữ ca sĩ này không cùng đẳng cấp. Đặc biệt, Facebooker trên còn khẳng định, Mr Đàm còn tuyên bố: "Có Thanh thì không có Đàm".

Sau khi có thông tin gây xôn xao cộng đồng mạng, BTC chương trình "Tôi có thể" gửi thông cáo báo chí khẳng định, chương trình có "Tôi có thể - I can do that" ngay khi hoàn tất thủ tục mua bản quyền gameshow này từ Đức đã mời ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đồng thời cũng mời ca sĩ Phương Thanh ngồi cùng ghế nóng.

Cả hai ca sĩ này đã đồng ý tham gia nhưng trước ngày chuẩn bị ghi hình, BTC nhận được thông tin Đàm Vĩnh Hưng xin rút khỏi vị trí khỏi vị trí giám khảo vì lý do cá nhân. Còn việc có hay không phát ngôn "Có Đàm, không có Thanh" là câu chuyện của cá nhân 2 nghệ sĩ, BTC không phát ngôn về vấn đề này.

Hiện tại, ca sĩ Phương Thanh đang có chuyến công tác ở Trường Sa, chị bảo khi về đất liền sẽ 'làm sáng tỏ' mọi việc để khán giả biết được.

Trong khi đó, trao đổi với VietNamNet, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra bực bội với thông tin này. Anh cho biết, có nhận được lời mời từ chương trình "Tôi có thể - I can do that". Thời điểm đó mới chỉ là trao đổi công việc, chưa có nội dung cụ thể và không ký kết hợp đồng nào.

"Tôi rất phẫn nộ khi thấy tên tuổi mình bị mang ra PR một cách thiếu thiện chí và kém văn minh như thế. Với vị trí của tôi hiện nay, cần gì phải tranh giành hay lo sợ sức ảnh hưởng của bất kỳ ai", Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng.

Được biết gameshow trên đã "chốt" dàn giám khảo gồm: Hoa hậu Diễm Hương, ca sĩ Phương Thanh và nhà báo Trác Thúy Miêu.

T.Lê