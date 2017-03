Hãy chờ đón những bất ngờ và ngớ ngẩn mà Mr. Bean mang đến.

I Can See Your Voice Thái Lan lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng xôn xao với sự xuất hiện của anh chàng Mr. Bean hài hước. Bằng loạt tạo hình ngô ngố, anh chàng mang đến khá nhiều hoài nghi về giọng hát của mình khi được khách mời chọn vào vòng cuối cùng. Trong vòng thi cuối cùng, anh chàng Mr. Bean chỉ lặng im và loay hoay với cái mic càng khiến khán giả vô cùng tò mò và hoang mang. Và chỉ đến gần cuối bài hát, anh chàng mới chịu cất giọng hát khiến mọi người vỡ òa trong bất ngờ bởi chất giọng ngọt ngào không hề liên quan gì đến ngoại hình của mình.

Màn trình diễn gây xôn xao của anh chàng Mr. Bean.

Được biết, anh chàng Mr. Bean này tên thật là Montonpri Prachat đến từ Phuket và hiện là một nghệ sĩ chơi Piano. Anh được giao đóng vai Mr. Bean để mang lại những bất ngờ hài hước dành tặng khán giả trong đêm thi lần này. Tuy nhiên, giọng hát của anh chàng đã thật sự khiến khán giả phải sửng sốt, cũng như các khách mời phải ngỡ ngàng.

Mr. Bean bất ngờ xuất hiện tại Thái Lan?

Anh chàng xuất hiện với loạt biểu cảm khó hiểu y hệt “hàng thật”.

Biểu cảm ngớ ngẩn quen thuộc.

Nếu cái mic không hát được tôi sẽ nhai luôn nó.

Tuy nhiên, khán giả vô cùng bất ngờ trước giọng hát ngọt ngào của anh chàng.

Màn song ca đẳng cấp.

“Mr. Bean song ca cùng thần tượng”.

Khán giả tỏ ra vô cùng thích thú với anh chàng này.

Vũ điệu quen thuộc của Mr. Bean.

Tử Lâm