Khả năng câu lạc bộ MU để David de Gea đến Real Madrid mùa hè 2017 khá cao. Huấn luyện viên Jose Mourinho cũng cảm thấy khó giữ chân thủ môn người Tây Ban Nha.

Trang Don Balon đưa tin Jose Mourinho nói rằng Real Madrid có thể chiêu mộ David de Gea. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đưa ra điều kiện đối với đội bóng cũ. Ông muốn câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha từ bỏ cuộc đua chiêu mộ tiền đạo Kylian Mbappe của AS Monaco.

David de Gea là mục tiêu theo đuổi số một của Real hè 2017. Ảnh: Sport.

Sau khi ngôi sao 18 tuổi người Pháp thể hiện phong độ chói sáng tại cúp châu Âu, huấn luyện viên Jose Mourinho muốn bổ sung anh cho hàng công MU mùa tới. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lo ngại khó có thể thành công khi Real là đối thủ trong vụ này. Cho nên vị thuyền trưởng MU đưa ra yêu cầu với Real, đổi lại "Los Blancos" được phép đàm phán hỏi mua David de Gea.

Thời gian qua, truyền thông Tây Ban Nha nhận định ban lãnh đạo đội chủ sân Bernabeu sẽ nỗ lực chiêu mộ thủ môn số 1 của MU. Lý do là Keylor Navas không còn đem đến sự yên tâm khi liên tục khiến Real phải nhận nhiều bàn thua ngớ ngẩn mùa này. Đây là nguyên nhân khiến Chủ tịch Perez quyết tâm chiêu mộ David de Gea dù phải trả khoản tiền rất lớn.

Trước đó, Real Madrid gửi đề nghị MU trao đổi cầu thủ. Cụ thể là "Los Blancos" sẽ để Isco hoặc James Rodriguez đến sân Old Trafford như một phần của thương vụ mua De Gea. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia không nhận được sự đồng ý từ đối tác.

Mùa này, thủ môn người Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện phong độ ổn định trong màu áo “Quỷ đỏ” Manchester. Anh được đánh giá là một trong những cầu thủ MU thi đấu hay nhất ở Premier League. De Gea còn góp công lớn giúp đội chủ sân Old Trafford vào tứ kết Europa League.

Về vụ MU theo đuổi Kylian Mbappe, tiền đạo Benzema khuyên cầu thủ đàn em không nên vội chia tay AS Monaco. Anh cho rằng khó khăn cho những tài năng trẻ thích nghi khi gia nhập các đội bóng lớn. Do do Benzema khuyên Mbappe cần tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trước khi chuyển đến những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.

Phong độ của David de Gea trong màu áo MU ở Premier League và Keylor Navas của Real tại La Liga. Ảnh: Whoscored.

Đức Mạnh (theo Tribal Football)