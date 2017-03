MU đã mất Cúp FA nên giờ phải trông cậy vào Europa League hoặc chen chân vào tốp 4 Premier League dưới thời Mourinho.

Mourinho đang bị cựu đội trưởng Roy Keane của MU chỉ trích kịch liệt qua những gì ông than phiền về lịch đấu dày đặc. Việc chỉ trích trên một phần do hiềm khích cá nhân và phần còn lại do quan điểm mà Roy Keane không thích tính cách của Mourinho ảnh hưởng đến truyền thống của MU.

Roy Keane từng là đội trưởng trong thời hoàng kim của MU và là người có cá tính rất mạnh dưới thời dẫn dắt của Sir Alex Ferguson. Anh nổi tiếng mạnh mẽ và có cá tính đồng thời cũng là vị thủ lĩnh của MU trong việc truyền lửa đến toàn đội. Thời Roy Keane khoác áo MU cũng là thời MU giữ được chất thép là đội bóng mạnh mẽ với lối chơi tấn công đẹp mắt và đa dạng. Nó hoàn toàn khác hẳn với thời Mourinho hay ca thán, dùng “chiêu” và thậm chí là còn chơi trò “Cho Rojo ăn chuối trên sân”.

Mourinho khi trả lời truyền hình đã bao biện rằng MU không yếu đi, mà do các đối thủ tại Premier League mạnh lên. Đó là một kiểu nguy biện để che đậy phần chưa được mà ông đang làm MU mất đi bản sắc của một đội bóng thiên về tấn công và chơi đẹp mắt giàu cống hiến thời Ferguson.

Mourinho với tư tưởng thực dụng đang làm mất đi tính truyền thống của MU. Ảnh: GETTY IMAGES

Mourinho nhận MU trong giai đoạn đội bóng giàu truyền thống này đang gặp nhiều khó khăn sau khi Sir Ferguson chia tay. Cuộc chia tay đấy cũng tốn nhiều giấy mực, thậm chí còn có những phân tích rằng Sir Ferguson ra đi vì nhìn nhận ra được MU đã ở bên kia sườn dốc và bất kỳ ai đụng vào đấy sẽ rất khó để duy trì. Đó là lý do thời hậu Ferguson từ David Moyes đến Van Gaal đều gặp nhiều khó khăn trong việc giữ MU trên đỉnh và giữ được lối chơi truyền thống. Thậm chí là vị trí tốp 4 còn để mất khiến MU trở thành đội bóng giàu truyền thống nhưng lại đứng ngoài cuộc chơi Champions League. Đến khi Mourinho ngồi vào, mọi người cứ nghĩ đến tính thực dụng và thành tích của HLV người Bồ Đào Nha này sẽ vực MU trở lại.

Tuy nhiên, cái khó mà có thể chính Sir Ferguson cũng nhìn ra là với MU không chỉ có thành tích mà còn phải giữ được lối chơi truyền thống của “quỷ đỏ”.

Điều mà khi về với đội bóng này, ông Mourinho nhiều lúc không thể cho cầu thủ mình rập khuôn theo kiểu đá thực dụng với tư tưởng không thua như ông từng làm với Chelsea. Cứ xem cái cách mà gần đây khi Mourinho dẫn MU đến Stmford Bridge - sân bóng cũ mà Mourinho từng được tung hô khi dẫn dắt Chelsea. Họ chào đón ông bằng cả một banderole “Bãi đậu xe buýt Mourinho” để chỉ trích người nổi tiếng với lối chơi thực dụng.

Nhìn vào MU hiện nay rõ ràng lực lượng rất mạnh với những tên tuổi thành danh của châu Âu được đưa về. Tuy nhiên, đế chế của Mourinho tại MU đang có nguy cơ làm thui chột đi những tài năng trẻ chứ không tạo ra được những tên tuổi đi ra từ bóng tối như Ferguson từng phát hiện ra C. Ronaldo… Một lối chơi lệ thuộc quá nhiều vào lão tướng Ibrahimovic và sở hữu ngôi sao đắt giá nhất Pogba nhưng vẫn không thể phát huy được tài năng của ngôi sao người Pháp này như thời anh ấy khoác áo Juventus…

Mourinho giống như một đầu bếp có rất nhiều gia vị nhưng vẫn chưa thể thực hiện được một MU cứng rắn và cá tính khiến các đối thủ khiếp sợ với cái danh của “quỷ đỏ”.

Liệu truyền thống của MU có được duy trì kể cả khi họ tìm lại được thành tích dưới thời Mourinho?

Cựu đội trưởng MU - Roy Keane: “Hãy nhìn vào những trận đấu của M. sẽ thấy đội bóng gặp nhiều đối thủ dễ và được chơi trên sân nhà. Có lẽ MU CLB quá lớn so với Mourinho và ông ta không thể đáp ứng được nhu cầu. Đội dự bị của MU còn có thể thắng Rostov tại Europa League nhưng vì sao ông ấy cứ phàn nàn với lịch đấu và đổ thừa lẫn biện minh cho thất bại của mình”.