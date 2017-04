Màn tỏa sáng của Herrera giúp M.U thắng đội đầu bảng Chelsea 2-0, thắp lên hy vọng cho Tottenham trong cuộc đua vô địch Anh khi cách biệt giờ chỉ còn là 4 điểm

HLV Mourinho đã cùng M.U phục thù thành công Chelsea khi chiến thắng quan trọng đêm 16-4 giúp “quỷ đỏ” quên được nỗi buồn 2 lần thua The Blues trên sân khách mùa này (lượt đi giải ngoại hạng thua 0-4 và tứ kết Cúp FA thua 0-1). M.U vẫn chưa tắt hy vọng trong cuộc đua vào tốp 4 Giải Ngoại hạng Anh khi họ kém đội hạng 4 Man City 4 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Rashford sau bàn mở tỉ số

Chiến thắng trên sân Old Trafford càng trở nên quan trọng với CĐV trung lập và Tottenham khi nó giúp cuộc đua vô địch Anh trở nên nóng bỏng. Cách biệt giữa Chelsea và Tottenham hiện chỉ còn 4 điểm trước 6 vòng đấu cuối cùng. Lịch thi đấu của The Blues nhẹ hơn nhưng có 3 trận then chốt: Làm khách trước Everton, tiếp 2 đội trong nhóm có nguy cơ rớt hạng là Middlesbrough và Sunderland. Tottenham còn 2 đại chiến với Arsenal (ngày 29-4) và M.U (13-5, lượt cuối) nhưng đều được chơi trên sân nhà bên cạnh 2 trận derby London gặp Crystal Palace, West Ham và cuộc đối đầu với nhà vô địch mùa rồi Leicester.

Herrera ghi bàn thứ hai

M.U đêm 16-4 chơi một trận gần như hoàn hảo nhờ chiến thuật, quyết tâm và cách tiếp cận trận đấu hợp lý dù HLV Mourinho để Ibrahimovic ngồi dự bị. Phía bên kia, Chelsea nhận 2 tin buồn liên tiếp khi thủ môn Courtois chấn thương (khi đóng quảng cáo) còn Alonso bị đau trong lúc khởi động.

Herrera đeo Hazard như hình với bóng, sự cao tay của Mourinho ở lần tái đấu với Conte

Sự xáo trộn ở hàng thủ và M.U có A.Herrera vừa hay vừa may khiến Chelsea nhận thất bại choáng váng với mỗi bàn thua trong mỗi hiệp. Ở bàn đầu, Herrera có vẻ đã chơi bóng bằng tay trước khi kiến tạo cho Rashford mở tỉ số. Trong pha ấn định tỉ số, tiền vệ người Tây Ban Nha đã sút bật chân Kouma khiến thủ thành Begovic bó tay. Ngoài ra, Herrara còn đeo bám và làm vô hiệu hóa Hazard.

Hàng thủ M.U không cho Diego Costa cơ hội uy hiếp De Gea

Nỗi buồn chiều mưa của Conte

Các tuyến và đa số đội hình của Chelsea đều chơi dưới sức, kể cả Kante, người mắc lỗi trong bàn thua thứ hai. Cả trận, đội khách chỉ thực hiện 4 pha dứt điểm và không cú sút nào bay đúng hướng khung thành.

Trần Đoàn - Ảnh: REUTERS