Sau khi ra mắt mẫu điện thoại cao cấp Moto Z2 Play, Motorola tiếp tục giới thiệu loạt smartphone giá rẻ tại Việt Nam gồm Moto E4 Plus, Moto C, Moto C 4G và Moto C Plus với cấu hình phổ thông.

Theo đó, Moto E4 Plus là mẫu điện thoại có cấu hình tốt nhất trong bộ 3 smartphone mới ra mắt lần này. Máy có thiết kế kim loại nguyên khối với cụm camera to và hơi lồi đặc trưng của các dòng điện thoại Motorola gần đây. Điểm nhấn của Moto E4 Plus nằm ở dung lượng pin khủng 5.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 10W. Các cấu hình còn lại gồm chip MediaTek MT6737, màn hình IPS LCD 5.5 inch độ phân giải HD cong 2.5D và sử dụng kính cường lực Corning Gorilla Glass 3.

Moto E4 Plus bán ra theo hai màu vàng và đen xám

Moto E4 Plus còn được trang bị 3GB RAM, 32GB bộ nhớ trong, camera chính 13MP khẩu độ f/2.0 với ống kính 78 độ, camera phụ 5MP khẩu độ f/2.4 với ống kính góc rộng 84 độ. Ngoài ra, máy được tích hợp công nghệ âm thanh Dolby Atmos và cài sẵn Android 7.1.

Trong khi đó, Moto C Plus dùng màn hình TFT 5.0 inch độ phân giải HD, hữu thỏi pin 4.000 mAh. Chip MediaTek lõi tứ MT6737, 2GB RAM, 16GB bộ nhớ trong và cài sẵn Android 7.0. Camera chính của Moto C Plus là 8MP khẩu độ f/2.2 trong khi camera phụ 2MP khẩu độ f/2.8. Moto C Plus và các biến thể Moto C, Moto C 4G đều có ngoại hình giống nhau và dùng thiết kế vỏ nhựa giả kim loại.

Moto C Plus

Moto C và biến thể Moto C 4G gần như tương đồng, cả hai máy đều có cấu hình ở mức cơ bản gồm màn hình TFT 5.0 inch với độ phân giải FWVGA (854x480 pixel), thỏi pin 2.350 mAh, camera trước và sau lần lượt là 2MP và 5MP, chip MediaTek lõi tứ và 1GB RAM. Máy cài sẵn Android 7.0 lúc bán ra, riêng Moto C 4G có hỗ trợ mạng 4G và có 16GB bộ nhớ trong, còn Moto C chỉ có 8GB bộ nhớ trong.

Moto C

Tại Việt Nam, Moto E4 Plus được bán ra với mức giá 4,49 triệu đồng, Moto C Plus có giá 2,99 triệu đồng, Moto C 4G có giá 2,29 triệu đồng và Moto C có giá 1,89 triệu đồng.