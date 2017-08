Motorola (thuộc Lenovo, Trung Quốc) vừa chính thức giới thiệu bộ đôi smartphone mới Moto G5S và G5S Plus với camera được cải tiến.

Motorola (thuộc Lenovo, Trung Quốc) vừa chính thức giới thiệu bộ đôi smartphone mới Moto G5S và G5S Plus với camera được cải tiến.

Theo GSMArena, Motorola vừa trình làng 2 chiếc điện thoại thông minh mới là Moto G5S và Moto G5S Plus. Bộ đôi này là một bản nâng cấp so với Moto G5 và Moto G5 Plus ra mắt tại MWC vào tháng 2 với cải tiến về máy ảnh và một số thứ khác.

Moto G5S

Chiếc điện thoại thông minh này sở hữu màn hình hiển thị 5.2 inch với độ phân giải Full HD. Phía trước bản điều khiển là một nút Home được tích hợp máy quét vân tay.

Giống như Moto G5, Motorola Moto G5S sử dụng chip 8 nhân Snapdragon 430. Máy có 3 GB RAM, bộ nhớ trong 32 GB và có thể nâng cấp lên 128 GB khi cần thiết nhờ khe cắm thẻ microSD. Hệ điều hành được cài đặt sẵn trên máy là phiên bản Android 7.1 Nougat, cùng với đó là một thỏi pin có dung lượng 3000 mAh (cao hơn một chút so với 2800 mAh của Moto G5).

Một cải tiến nữa là camera 16 MP ở mặt sau với khẩu độ f/2.0 và đèn flash LED đơn. Việc quay video vẫn còn giới hạn ở Full HD do khả năng hỗ trợ của con chip Snapdragon 430.

Phía trước là một ống kính góc rộng 5 MP, khẩu độ f/2.0. Ngoài ra, camera này còn hỗ trợ thêm một đèn flash LED dùng cho việc selfie trong điều kiện ánh sáng yếu.

Điện thoại có hai màu Lunar Grey, Fine Gold và sẽ được bán lẻ với giá 249 EUR (6,6 triệu đồng).

Moto G5S Plus

Moto G5S Plus cũng sở hữu màn hình 5.5 inch Full HD tương tự như thiết bị tiền nhiệm Motorola Moto G5S Plus.

Tuy nhiên, thiết bị mới sử dụng con chip 8 nhân Qualcomm Snapdragon 625 với tốc độ xung nhịp 2.0 GHz. G5S Plus không được tăng pin - vẫn giữ mức 3.000 mAh - nhưng máy ảnh của nó đã được cải tiến nhiều so với G5 Plus.

Moto G5S Plus có thiết lập máy ảnh kép với hai bộ cảm biến 13MP đặt ngang và khẩu độ f/2.0. Điều này cho phép camera cải tiến khả năng xử lí hình ảnh và hỗ trợ chế độ chụp ảnh chân dung tốt hơn. G5S Plus cũng có thể quay video 4K.

Máy ảnh selfie đã được nâng cấp lên độ phân giải 8MP và ống kính có khẩu độ f/2.2.

Moto G5S Plus cũng có tùy chọn màu sắc tương tự Moto G5S và sẽ được bán ra với giá 299,99 EUR (khoảng 8 triệu đồng) từ ngày 18/8 tới. Thực tế, nó đã sẵn sàng để đặt hàng trước trên Amazon.it và nhiều nhà bán lẻ khác.

Bạch Đằng