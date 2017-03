Trên vùng biển Philippines, các thuyền viên trên tàu Phú An 268 phát hiện cướp biển truy đuổi đã tăng tốc, dùng vòi rồng xua đuổi và điện báo cho các lực lượng bảo vệ bờ biển hỗ trợ.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiểm cứu nạn hàng hải Việt Nam, cho biết một tàu Việt Nam vừa thoát được sự truy đuổi của cướp biển.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 5/3, tàu Phú An 268 thuộc Công ty CP Phú An (Hải Phòng) trong hành trình qua vùng biển ngoài khơi đảo Boan của Philippines, giáp ranh với Malaysia, đã phát hiện có tàu khả nghi đuổi theo. Tàu Phú An khẩn trương báo động an ninh tới lực lượng bảo vệ bờ biển các nước sở tại, và dùng vòi rồng xua đuổi cướp biển.

Khi tiếp nhận thông tin, lực lượng bảo vệ bờ biển Malaysia đã yêu cầu tàu Phú An tăng tốc, chuyển hướng về phía vùng biển Malaysia và cử tàu cao tốc ra hỗ trợ. Tàu cướp biển không thể tiếp cận được tàu Phú An và đã rút lui.

Tàu Phú An thoát khỏi cướp biển truy đuổi. Ảnh:Xuân Hoa

Ông Nguyễn Anh Vũ cho biết, không chỉ thông tin cho lực lượng bảo vệ bờ biển sở tại, tàu An Phú còn thông báo bị đe dọa an ninh tới Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam. Đơn vị đã thông báo ngay tới lực lượng chức năng nước sở tại để khẩn cấp ứng cứu cho tàu.

Theo ông Vũ, đây là vụ việc tàu Việt Nam đầu tiên trong năm nay thoát được cướp biển truy đuổi. Tàu cướp biển thường ngụy trang bám theo tàu hàng và tấn công nếu các thuyền viên thiếu cảnh giác. Khi phát hiện sớm cướp biển, tàu có thể chủ động phòng tránh và thông báo cho các lực lượng ứng cứu.

Sau một số vụ cướp biển bắt cóc thuyền viên trên vùng biển Philippines, ngành hàng hải đã tăng cường cảnh báo tới các doanh nghiệp tàu biển, yêu cầu các tàu phải thường xuyên bố trí lực lượng bảo vệ cảnh giới, quây rào xung quanh tàu và dùng vòi rồng xua đuổi cướp biển...

Vùng biển Philippines là nơi hoành hành của tổ chức khủng bố Abu Sayyaf ở miền nam nước này. Thủ đoạn của cướp biển là bắt thủ thủy để đòi tiền chuộc. Ngày 19/2 , tàu Giang Hải của Việt Nam đã bị nhóm cướp biển tấn công và giết hại 2 thuyền viên, bắt giam 5 người khác.

Theo Đoàn Loan/VNE