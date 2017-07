Một người TQ phá cửa, trộm xe ôtô của một nhà báo giữa đêm khuya rồi lái xe bỏ chạy khoảng 100 km thì bị bắt.

Theo thông tin ban đầu, Cơ quan CSĐT TX Ngã Bảy (Hậu Giang) đã mời 1 người nước ngoài về trụ sở công an làm việc vì nghi có liên quan đến vụ trộm xe ô tô của nhà báo Nguyễn Phấn Đấu, trưởng văn phòng báo Lao Động tại ĐBSCL.

Cách đây 3 ngày, có 2 thanh niên người nước ngoài đến khách sạn Nam Đô (TX Ngã Bảy, Hậu Giang) thuê phòng.

Khách sạn nơi xảy ra vụ việc

Tối 26/7, nhà báo Nguyễn Phấn Đấu – Trưởng văn phòng báo Lao Động tại ĐBSCL đi công tác ở Hậu Giang và thuê phòng nghỉ tại đây.

Nhà báo Nguyễn Phấn Đấu đậu chiếc ôtô mang BKS: 62A-021.16 màu đen trong khách sạn và kéo cửa sắt lại.

Đến 2h30 sáng 27/7, 1 trong hai người khách nước ngoài nói trên bước xuống sảnh khách sạn, phá cửa xe rồi lên điều khiển tông sập cửa sắt chạy ra ngoài.

Lúc này, mọi người phát hiện nên truy đuổi và trình báo công an. Công an đã có mặt mời người khách nước ngoài đi chung với nghi can trộm xe ôtô của nhà báo Phấn Đầu về trụ sở làm việc.

Nghi phạm Huỳnh Lương Hải

Riêng nghi can trộm xe ôtô của nhà báo Phấn Đấu đã lái phương tiện về hướng cầu Cần Thơ. Khi đến Trạm thu phí BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) đã tông gãy thanh chắn. Chiếc ô tô tiếp tục lao nhanh qua cầu Cần Thơ rồi rẽ vào Quốc lộ 54 về tỉnh Trà Vinh.

Công an huyện Tiểu Cần nhận được thông báo về việc phối hợp đón lõng, truy bắt nghi can trộm xe.

Lãnh đạo Công an huyện Tiểu Cần nhanh chóng thông báo cho các lực lượng đang tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn, khu vực cầu, bến phà về đặc điểm phương tiện bị mất trộm.

Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, tổ tuần tra làm nhiệm vụ tại khu vực Bến phà Cầu Quan (Tiểu Cần, Trà Vinh) - Đại Ngãi (Cù Lao Dung, Sóc Trăng) đã phát hiện phương tiện có đặc điểm nghi vấn, trong vụ trộm cắp tại Hậu Giang.

Ô tô tang vật

Công an đã mời người điều khiển cùng phương tiện về trụ sở làm việc. Do nghi can là người Trung Quốc, Công an huyện Tiểu Cần đã mời người phiên dịch đến hỗ trợ, lấy lời khai ban đầu.

Nghi phạm được xác định là Huỳnh Lương Hải, 33 tuổi, ngụ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Hoài Thanh