Trong lúc đang bị tạm giam tại Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk), Chiến phải nhập viện cấp cứu vì chấn thương sọ não.

Sáng 11/5, Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với Viện KSND điều tra, làm rõ về việc nghi can Vũ Văn Chiến (46 tuổi, trú tại buôn Ea Đrích, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) phải nhập viện cấp cứu khi bị tạm giam tại Công an thị xã Buôn Hồ.

Theo chị Nguyễn Thị Huế (vợ anh Chiến) cho biết, vào sáng 9/5, trong lúc chị đang dạy trên trường thì Công an huyện Krông Búk gọi về chứng kiến đọc lệnh bắt tạm giam anh Chiến hai tháng vì tội Cố ý gây thương tích.

Anh Chiến bị chấn thương sọ não sau khi bị bắt tạm giam

“Đến trưa ngày 10/5, tôi đang ở nhà thì nhận được tin báo của công an cho biết chồng tôi đang nằm cấp cứu tạo Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ. Tôi lật đật chạy lên bệnh viện thì những người ở đây cho biết chồng tôi đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Khi lên đến nơi tôi thấy chồng tôi đang nằm trong khoa cấp cứu trong tình trạng hôn mê, trên người có nhiều thương tích”, chị Huế kể lại.

Về nguyên nhân anh Chiến bị bắt thì chị Huế thông tin, cách đây khoảng một năm giữa anh Chiến và ông Đào Văn Lực (hàng xóm) có xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát.

Theo bác sĩ Trần Đức Thuấn - Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh nhân Chiến nhập viện vào sáng ngày 10/5 trong tình trạng hôn mê. Theo kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân Chiến bị tụ máu não, sưng phù nề vùng dái tai. Ngay sau đó, bệnh nhân Chiến đã được làm phẫu thuật để lấy máu tụ trong não.

Trao đổi với PV, Đại tá Đỗ Văn Xuyền - Trưởng Công an huyện Krông Búk xác nhận, vào ngày 9/5, Công an huyện đã bắt tạm giam anh Vũ Văn Chiến vì hành vi Cố ý gây thương tích.

“Lúc bị bắt, phía Công an huyện đã khám sức khỏe cho anh Chiến và không phát hiện có thương tích gì. Do Công an huyện chúng tôi không có nhà tạm giữ, nên sau khi bắt anh Chiến chúng tôi đưa đến tạm giam tại nhà tạm giữ Công an thị xã Buôn Hồ. Chuyện anh Chiến bị thương thế nào sau khi bị bắt tạm giam thì chúng tôi không biết rõ vì đã giao người cho Công an thị xã Buôn Hồ tạm giữ”, Đại tá Xuyền thông tin.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phương Nam