Ông Phong, giám đốc Xí nghiệp Điện nước huyện Chợ Mới có nguy cơ bị kỷ luật vì không tố giác tội phạm trộm.

Theo Dân Trí, khoảng cuối tháng 4, ông Lê Hoàng Phong - Giám đốc Xí nghiệp Điện nước huyện Chợ Mới bị 2 đối tượng lạ mặt chặn đường cướp chiếc xe tay ga khi đang chạy. Tuy nhiên, sau đó ông Phong không đến trình báo sự việc với cơ quan chức năng mà im lặng cho qua.

Hai đối tượng cướp xe của ông Phong mang xe lên Đồng Nai bán nhưng không ai mua, sau đó, ngày 28/4 một trong hai đối tượng mang xe về nhà ở Chợ Mới cất giữ tìm cơ hội bán. Khi mang xe về nhà, cha của đối tượng thấy xe lạ truy hỏi và biết xe gian nên đã trình báo, nộp xe cho cơ quan công an.

Công an huyện Chợ Mới tiếp nhận xe, tạm giữ hai đối tượng cướp xe và thông báo tìm nạn nhân. Sau một thời gian truy tìm bị hại, cơ quan chức năng xác định, chủ nhân của chiếc xe là ông Lê Hoàng Phong – Giám đốc Xí nghiệp Điện nước huyện Chợ Mới.

Trên Dân Việt dẫn trao đổi của Thiếu tướng Bùi Bé Tư - Giám đốc Công an tỉnh An Giang ngày 30/4 cho biết, công an đang làm rõ một vụ cướp xe; đồng thời, sẽ có văn bản gửi Huyện ủy huyện Chợ Mới để kiểm điểm nạn nhân vụ cướp này.

"Người bị cướp là lãnh đạo doanh nghiệp, là bí thư chi bộ nhưng khi bị cướp đã không trình báo, giấu luôn không cho vợ biết. Hành vi này là không tố giác tội phạm, có vi phạm pháp luật nhưng mức độ nhẹ vì vụ cướp này không phải là vụ lớn, do đó chỉ cần xử lý hành chính. Do nạn nhân được Huyện ủy Chợ Mới quản lý nên huyện sẽ tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý phù hợp" - Dân Việt dẫn lời Thiếu tướng Bùi Bé Tư.

Trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới - ông Trương Trung Lập cho biết, UBND huyện đã nắm vụ việc, chờ công an huyện Chợ Mới thụ lý xong, hoàn thành hồ sơ vụ án bến phía UBND sẽ căn cứ vào quy định của pháp luật, quy định về tổ chức Đảng sau đó sẽ quyết định kỷ luật ông Phong hay không.

Thạch Thảo (Tổng hợp)