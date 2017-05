Mấy ngày gần đây, thềm nhà gia đình ông Vũ Đình Khuê (Diễn Châu, Nghệ An) bất ngờ nóng lên một cách bất thường khiến cả gia đình phải đi sơ tán.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân hiện tượng thềm nhà trong diện tích 2m2 của ông Vũ Đình Khuê, xóm Chiến Thắng, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu (Nghệ An) nóng lên bất thường khoảng 30 – 40 độ C.

Điểm nóng tại thềm nhà ông Khuê có thể khiến nước lạnh nóng lên. Ảnh: tienphongonline

Trước khi có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng về hiện tượng này, chiều 15/5, chính quyền xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã có công văn thông báo đề nghị gia đình ông Vũ Đình Khuê sơ tán ra khỏi khu vực thửa đất gia đình mình để các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý hiện tượng nóng bất thường này.

Trước đó, sáng ngày 13/5, các thành viên trong gia đình ông Vũ Đình Khuê bất ngờ phát hiện thềm trước nhà, trong khoảng diện tích 2m2 nóng lên bất thường, khoảng 30 – 40 độ C, cao hơn với nhiệt độ ngoài trời khoảng 10 độ C. Ngay sau khi phát hiện hiện tượng trên, ông Vũ Đình Khuê đã lập tức báo với chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng. Sau đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diễn Châu (Nghệ An), chính quyền xã Diễn Bích đã thành lập đoàn kiểm tra và ghi nhận hiện tượng thềm nhà ông Vũ Đình Khuê nóng lên bất thường so với nhiệt độ ngoài trời là có thật.

Những ngày vừa qua, khi biết thông tin thềm nhà ông Khuê nóng lên bất thường, nhiều người dân xã Diễn Bích và các xã lân cận hiếu kỳ đã tập trung đến nhà ông Vũ Đình Khuê để xem thực hư hiện tượng này. Hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang phối hợp với các cơ quan chức năng, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An kiểm tra, xác định nguyên nhân hiện tượng và có câu trả lời chính thức trong thời gian tới.

Tá Chuyên