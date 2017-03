Một nam cán bộ y tế của Học viện Hành chính quốc gia đã tử vong do cháy xăng tại học viện này.

Ông Nguyễn Tiến Thành, người phát ngôn Bộ Nội vụ

Sáng nay, 1.3, tại Học viện hành chính quốc gia đã xảy ra một vụ cháy trong phòng y tế. Khi phát hiện ra vụ cháy, sinh viên và cán bộ giảng viên trong Học viện đã hoảng hốt khi nhận ra một người đàn ông trong đám cháy.

Ngọn lửa cháy to do người đàn ông này quấn vải. Cán bộ giảng viên và sinh viên của Học viện đã tìm cách dập lửa.

Chiều nay, Bộ Nội vụ đã có cuộc gặp với báo giới để đưa ra một số thông tin ban đầu về vụ việc. Theo ông Nguyễn Tiến Thành, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Nội vụ, Học viện Hành chính quốc gia báo cáo, có hiện tượng cháy do xăng xảy ra lúc hơn 8 giờ tại tổ y tế của văn phòng học viện. Vụ cháy đã khiến ông Nguyễn Tùng Hải, (56 tuổi, quê quán Hà Đông, Hà Nội) là bác sĩ cấp 1, lúc đó có mặt tại phòng làm việc, đã tử vong.

Nguyên nhân tử vong bước đầu được xác định là do cháy. Ngay sau khi vụ cháy làm ông Hải tử vong xảy ra, Học viện Hành chính quốc gia đã liên hệ với lực lượng cấp cứu 115, Công an phường Láng Hạ, Công an quận Đống Đa. Bộ phận cấp cứu 115 đã khám nghiệm sơ bộ và kết luận ông Nguyễn Tùng Hải đã qua đời. Các cơ quan chức năng đang xác định nguyên nhân vụ việc. Khi có kết luận, Bộ Nội vụ sẽ thông tin tới báo chí.

Tại cuộc gặp gỡ này, ông Lê Như Thanh, Phó giám đốc thường trực Học viện hành chính quốc gia cho hay, ông Nguyễn Tùng Hải sống rất hòa nhã, vui vẻ, quan hệ đúng mực trong cơ quan. Trong công việc, ông Hải cũng không để xảy ra sự việc gì và cũng không ca thán gì.

Quý Hiên