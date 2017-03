Nhà phân tích Huberty của Morgan Stanley cho rằng những đổi mới trên iPhone 8 sẽ khiến phiên bản này đạt doanh thu cao hơn so với thiết bị tiền nhiệm.

Chuyên gia phân tích công nghệ Katy Huberty của Morgan Stanley có những suy nghĩ rất tích cực về phiên bản iPhone kỷ niệm sinh 10 năm dòng sản phẩm này có mặt trên thị trường (ra mắt vào cuối năm 2017). Nhà phân tích này cho biết cô mong muốn Apple iPhone 8 (hay iPhone X như một số tin đồn) sẽ là một chiếc điện thoại thông minh sáng tạo với màn hình OLED, cảm biến 3D, sạc không dây và công nghệ AI tiên tiến.

Huberty dự đoán doanh số iPhone năm 2017 sẽ tăng thêm 20% so với năm trước, tức là gấp đôi so với ước tính chung của phố Wall. Cô cũng nói rằng doanh thu của iPhone trong năm 2017 sẽ tăng 30% so với năm 2016. Huberty được xem là một trong những nhà phân tích công nghệ tốt nhất và là thành viên của nhóm Institutional Investor All-America Research.

Hầu hết các nhà phân tích mong đợi Apple sẽ phát hành vào tháng Chín với các phiên bản 4.7 inch, 5.5 inch và 5.8 inch. Phiên bản iPhone 5.8 inch (iPhone 8) là model duy nhất trong số này sử dụng màn hình OLED. Màn hình của iPhone 8 sẽ có không gian khoảng 5.15 inch dành cho hiển thị nội dung, phần còn lại là "vùng chức năng" cho Touch ID (được nhúng trực tiếp vào màn hình) và các phím điều hướng khác tùy thuộc vào từng ứng dụng.

Katy Huberty cho biết: "Chúng tôi nghĩ rằng chiếc điện thoại ra mắt vào tháng 9 sẽ có những tiến bộ công nghệ đáng kể: màn hình OLED, cảm biến 3D, bộ sạc không dây và một phần mềm với công nghệ AI tiên tiến hơn".

Cũng theo nhà phân tích này, những tính năng sáng tạo mới của Apple iPhone 8 sẽ làm cho sản phẩm này đội giá lên trên 1000 USD.

Bạch Đằng