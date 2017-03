Cùng là sĩ quan của Bộ Tư lệnh Thông tin, chuyện của “cặp đôi hoàn hảo” làng bóng chuyền Lê Đức - Đỗ Minh là câu chuyện tình yêu người lính, giản dị, đầy lãng mạn.

Sợ gì mà không yêu con gái bóng chuyền

“Anh ấy quyết định đến với em là em đánh giá cao sự dũng cảm. Rất dũng cảm mới dám yêu và lấy em đấy” - Đỗ Thị Minh đã từng cười tươi, chia sẻ với tất cả sự tự hào.

“Đã yêu thì đừng có... sợ” - đấy là câu mà những cô gái theo nghiệp bóng chuyền vẫn bảo nhau. “Ai cũng bảo các cô gái bóng chuyền là chân dài, là xinh, nhưng thực tế thì theo nghiệp này khó kiếm người yêu lắm. VĐV bóng chuyền có chiều cao nhưng rồi qua năm tháng tập luyện, cái gì cũng… to ra. Chân to như cột đình ấy, rồi tay to, vai to, cứ đập bóng bồm bộp thế nên đàn ông người ta “sợ chạy mất dép” chứ yêu đương gì các anh ơi…”. Đàn chị lừng lẫy Phạm Yến đã từng nói rất vui nhưng cũng rất thật như vậy.

Chính vì không sợ nên thượng úy Lê Đức đã quyết định tìm hiểu và gắn bó cuộc đời mình với nữ đại úy Đỗ Thị Minh - đội trưởng CLB bóng chuyền nữ Thông tin LienVietPostBank. Anh chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Thông tin ban đầu cũng vì thích thể thao nên đi cổ vũ đội bóng của Bộ Tư lệnh Thông tin rồi biết đến và hâm mộ Đỗ Thị Minh. Cao trên 1m7 cũng ngang ngửa VĐV bóng chuyền, rắn rỏi, mạnh mẽ, đúng tác phong của một quân nhân, Lê Đức làm quen, kết bạn một cách nghiêm túc với thần tượng và rồi... yêu luôn.

Lê Đức quê gốc Nghệ An, Đỗ Minh là người Hà Nam, cả hai cùng đóng quân tại Hà Nội. Là người chiến sĩ, nhiệm vụ là trên hết, Đỗ Minh quanh năm bận rộn với những chuyến tập huấn, thi đấu cùng CLB và ĐT bóng chuyền nữ quốc gia. Nếu có thể, Lê Đức đến tận sân cổ vũ, còn không thì chỉ có thể liên lạc qua tin nhắn, điện thoại. Tình cảm và sự chân thành, những lời chia sẻ động viên trong những lúc khó khăn của Lê Đức đã làm Đỗ Minh xiêu lòng. Qua một thời gian dài yêu nhau, họ chính thức về cùng một nhà trong lời chúc phúc của đồng đội.

Thương vợ vất vả, động viên vợ luôn cố gắng

Ở giải đấu bóng chuyền nữ quốc tế LienVietPostBank Cup 2017 vừa rồi diễn ra đúng ngày Lễ tình yêu 14.2, trên thảm đấu Nhà thi đấu Bắc Ninh diễn ra một khung cảnh lãng mạn như phim: Hết trận đấu, sau chiến thắng của Thông tin LienVietPostBank, một quân nhân ôm bó hoa tươi lao xuống tận sân trao tặng, rồi trao thêm một cái ôm thật chặt để chúc mừng chiến thắng. Các cô gái trẻ, các CĐV của Thông tin LienVietPostBank vây xung quanh chúc mừng nữ đội trưởng, chúc mừng một Valentine giản dị nhưng vô cùng lãng mạn của Đỗ Minh.

Không biết nói những lời hay ý đẹp, Lê Đức chia sẻ thật lòng: “Mình muốn động viên vợ luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ, thương vợ vất vả khi theo nghiệp bóng chuyền”. Khi thi đấu giải này, Đỗ Thị Minh đã có tin vui. Trong lịch sử bóng chuyền thế giới và Việt Nam, có rất ít các VĐV thi đấu khi đang mang bầu. Ý chí mạnh mẽ, tinh thần quyết tâm cao là điều người ta luôn thấy ở Minh kể từ ngày cô mới 14 tuổi rời quê nhà đến với lò đào tạo bóng chuyền Bộ Tư lệnh Thông tin cho đến nay. Những lúc phải vượt lên những cơn đau dai dẳng vì chấn thương, vượt lên những khó khăn áp lực thi đấu, Đỗ Minh đã có một hậu phương vững chắc, chỗ dựa tinh thần cho mình.

Bao năm yêu nhau, phải đến năm nay cặp vợ chồng Đức - Minh mới có được một Ngày Quốc tế Phụ nữ hiếm hoi được ở bên nhau. “Ngày 8.3, mình sẽ mua tặng vợ một bó hoa, nói lời chúc mừng, rồi sau đó tự tay nấu một bữa cơm thật ngon cho vợ. Đã là chiến sĩ, nhiệm vụ nào cũng phải hoàn thành, sau đó thì hoàn thành cả nhiệm vụ với… chiến sĩ vợ” - Lê Đức chia sẻ.

Tình yêu người lính luôn chân thành, giản dị, và cũng luôn rất đẹp. Với Đỗ Minh, đó là món quà quý giá nhất mà một người phụ nữ có được, nhất là sau khi theo nghiệp bóng chuyền.

QUANG THÁI