Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 6.3 thông báo 1/4 tổng số trường hợp trẻ em dưới 5 tuổi tử vong là do môi trường ô nhiễm như nước và không khí nhiễm bẩn, khói thuốc lá, thiếu vệ sinh.

Trẻ em thu gom chai nhựa trên một con sông bị ô nhiễm ở Nepal hồi năm 2013

Reuters ngày 6.3 dẫn thông cáo từ WHO cảnh báo rằng môi trường ô nhiễm, thiếu vệ sinh khiến trẻ dễ mắc các bệnh tiêu chảy, sốt rét, viêm phổi và có thể làm 1,7 triệu em tử vong mỗi năm. “Môi trường ô nhiễm có nguy cơ gây chết người, đặc biệt đối với trẻ em”, Tổng giám đốc WHO Margaret Chan cảnh báo.

Theo WHO, tình trạng phơi nhiễm có hại có thể bắt đầu từ khi trẻ còn ở trong bụng mẹ và sẽ tiếp tục nếu trẻ sống trong môi trường ô nhiễm không khí và có khói thuốc lá. Tình trạng này làm gia tăng nguy cơ trẻ bị viêm phổi và mắc các bệnh về hô hấp mạn tính như hen suyễn. Không khí ô nhiễm còn làm gia tăng nguy cơ bệnh tim, đột quỵ và ung thư, theo báo cáo mới của WHO.

Trong báo cáo, WHO còn lưu ý rằng trẻ em sống trong những gia đình không có nước sạch hoặc bị ô nhiễm do khói từ nhiên liệu không sạch như than đá sẽ dễ mắc bệnh tiêu chảy và viêm phổi. Trẻ cũng có nguy cơ dễ phơi nhiễm những hóa chất độc hại thông qua thực phẩm, nước, không khí và các sản phẩm xung quanh.

Từ đó, chuyên gia WHO Maria Neira kêu gọi chính phủ các nước tăng cường nỗ lực làm cho mọi nơi đều an toàn đối với trẻ em.

Văn Khoa