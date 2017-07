Ngành chăn nuôi lợn tại Trung Quốc đang trên đà phục hồi nhưng tốc độ chậm, trong khi nhiều công ty lớn đã tập trung đầu tư mở rộng sản xuất. Dự báo gần đây nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy, trong 10 năm tới, bình quân Trung Quốc sẽ phải nhập khẩu khoảng 2,3 triệu tấn/năm.

Nhu cầu thịt lợn ở Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng.

Mặc dù chăn nuôi lợn của Trung Quốc vẫn đều đặn tăng nhưng không thể đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng ngày càng lớn của đất nước có gần 1,4 tỷ người này.

Trước đó, khoảng năm 2014 - 2015, nông dân chăn nuôi lợn Trung Quốc đã phải liên tục giảm đàn do thua lỗ, hệ quả là sau đó giá lợn hơi bị đẩy giá lên mức cao kỷ lục, khoảng 22 NDT/kg, tương đương 3,19 USD/kg trong năm 2016. Trước tình hình giá tăng mạnh, các công ty chăn nuôi lớn của Trung Quốc như Cofco Meat, New Hope và Wen’s Foodstuffs đang nhanh chóng mở rộng sản xuất để hưởng lợi từ mức lợi nhuận lên đến hơn 100 USD/con lợn. Như Công ty Wen’s Foodstuffs nhắm mục tiêu sản xuất 27,5 triệu con lợn vào năm 2019, so với 17 triệu con ở hiện tại.

Theo dữ liệu công bố bởi Tổng cục Thống kê Trung Quốc, quy mô đàn lợn của Trung Quốc chạm mốc 403,5 triệu con trong nửa đầu năm 2017, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc đã giết mổ 321,8 triệu con lợn trong 6 tháng đầu năm 2017, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2016. Lượng lợn nái của Trung Quốc đã giảm từ khoảng 50 triệu con vào năm 2014 xuống còn 37,5 triệu con.

Ngành chăn nuôi lợn ở Trung Quốc bắt đầu phục hồi nhưng với tốc độ chậm.

Theo nhiều chuyên gia phân tích, năng lực sản xuất ngày càng tăng của Trung Quốc có thể dẫn đến việc nhập khẩu thịt lợn thấp vào năm 2018. Tuy nhiên, tăng trưởng sản lượng không ngăn cản cơ hội xuất khẩu thịt lợn vào thị trường ở Trung Quốc.

Tiêu thụ nội địa của Trung Quốc đối với thịt lợn dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên, để lại cho các nhà xuất khẩu lấp đầy khoảng trống giữa cung và cầu. Tổ chức Nông lương thế giới (FAO) dự báo tiêu thụ thịt lợn Trung Quốc sẽ đạt 63 triệu tấn vào năm 2025.

Cộng thêm, khả năng cạnh tranh của ngành chăn nuôi lợn Trung Quốc từ lâu đã bị hạn chế so với các nước phát triển, do chi phí sản xuất tương đối cao và nguồn tài nguyên đất canh tác bị thu hẹp. Những cải cách chính sách môi trường đang tiến hành đã buộc hàng triệu nông dân phải bỏ chuồng trong những năm gần đây.

Quy mô chăn nuôi ở Trung Quốc chủ yếu vẫn tập trung ở quy mô nhỏ lẻ.

Bên cạnh đó, do Chính phủ Trung Quốc áp dụng chính sách trợ giá lớn cho ngô và lúa mì, đồng thời phải nhập khẩu “khủng” đậu tương từ châu Mỹ, cho nên giá thức ăn chăn nuôi cao cũng gây khó khăn cho ngành chăn nuôi. Trong điều kiện như vậy, chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ của Trung Quốc rất khó phát triển.

Theo ông Zhang Guangan - Giám đốc Hiệp hội Lợn công nghiệp Trung Quốc, hiện 10 công ty chăn nuôi lợn lớn nhất của Trung Quốc chỉ chiếm 5,8% lượng lợn được đưa đến giết mổ năm ngoái.

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong 10 năm tới, nhu cầu tiêu dùng thịt nói chung của Trung Quốc (bao gồm thịt lợn, thịt bò và gia cầm) vẫn tiếp tục cao hơn năng lực của ngành chăn nuôi, nên nhập khẩu thịt nói chung của nước này sẽ tăng từ 3,4 triệu tấn lên 4,4 triệu tấn, trong đó nhập khẩu thịt lợn vào khoảng 2,3 triệu tấn.