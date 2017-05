Theo Tổ chức lao động quốc tế (ILO), người trẻ trong độ tuổi 15-24 là đối tượng dễ gặp tai nạn lao động nhất, chủ yếu do không được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn lao động.

Theo thống kê của Cục An toàn lao động, năm 2016, cả nước xảy ra gần 8.000 vụ tai nạn lao động, trong đó có 799 vụ gây chết người. Đây là con số thống kê chưa đầy đủ, theo ước tính của ILO, con số thực tế có thể gấp ba lần.

Cũng theo tổ chức này, nhóm tuổi thường gặp tai nạn lao động nhất là lao động từ 15-24 tuổi. Tỷ lệ tai nạn cao nhất trong nhóm này là lao động 18-19 tuổi khi trung bình cứ 1.000 lao động độ tuổi này, có 63 lao động dính tai nạn tại nơi làm việc.

Lao động trong độ tuổi 18-19 có khả năng gặp tai nạn lao động cao nhất trong các nhóm tuổi (đơn vị: số vụ/1.000 lao động). Đồ họa: Ngô Minh.

Chuyên gia từ ILO cho hay nguyên nhân nhóm lao động trẻ thường xuyên gặp phải tai nạn có thể kể đến như thiếu kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết, không được đào tạo hiệu quả về an toàn lao động, bị người sử dụng lao động phân công những công việc không phù hợp với độ tuổi, trình độ ...

Tổ chức này cho rằng việc thu thập dữ liệu về tai nạn lao động đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu số ca tai nạn. Việc thu thập dữ liệu bao gồm những thông tin như nguyên nhân, nhóm tuổi, giới tính của lao động. ILO khẳng định nếu Việt Nam làm tốt công tác thu thập dữ liệu, một ca tai nạn lao động được điều tra đầy đủ có thể giúp tránh được 600 ca tương tự.

Theo ông Dylan Tromp, Trưởng dự án Youth4OSH, một dự án thuộc ILO về an toàn lao động cho thanh niên cho hay, theo số liệu từ châu Âu, lao động trẻ dễ gặp tai nạn hơn lao động lớn tuổi 40% và xu hướng tương tự đang diễn ra tại châu Á.

"Nhìn nền kinh tế ngoài kia, có thể nhận ra người trẻ Việt Nam đang chiếm đa số trong lực lượng lao động. Nhiều người trẻ làm việc mà không có hợp đồng, không có những điều kiện tối thiểu về đảm bảo an toàn lao động", ông Tromp nhận định.

"Hãy tưởng tượng bạn là một cậu bé 17 tuổi, trong tuần đầu tiên làm việc ở nhà máy, khả năng bạn gặp chấn thương do không được hướng dẫn cụ thể về an toàn lao động là rất cao", chuyên gia này nói thêm.

Cũng theo thống kê của ILO, tai nạn trong lao động không phải là vấn đề đáng lo duy nhất. Trong năm 2016, có 1,2 triệu người lao động qua đời do các bệnh lao động, trong đó có 375.000 ca liên quan đến ung thư như ung thư do tiếp xúc với Amiăng, ung thư phổi do tinh thế Silicon Dioxide ...

Ngô Minh