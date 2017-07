Nhậu xong, nhóm thanh niên không đội nón bảo hiểm, chạy xe đánh võng. Bị công an gọi dừng lại, một tên móc dao chống trả sau đó nhảy sông Sài Gòn tẩu thoát.

Mạng xã hội hội đang lan truyền clip nhóm thanh niên đi xe máy không đội nón bảo hiểm bị công an yêu cầu dừng xe. Một thanh niên móc dao chống trả công an. Khi bị công an trấn áp quyết liệt bằng dùi cui, nam thanh niên này được cho là đã nhảy sông tẩu thoát.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, vụ việc xảy ra tại khu vực bến Bạch Đằng, phía bờ sông Sài Gòn thuộc địa phận phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, vào tối 23-7.

Hai thanh niên áo trắng (bìa phải) chống đối lực lượng công vụ

Một thanh niên rút dao chống trả

Sau đó bỏ xe, chạy bộ nhảy xuống sông Sài Gòn (Ảnh cắt từ clip)

Sáng 24-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện công an phường Phú Cường cho biết ngay trong đêm công an đã bắt được một thanh niên là Nguyễn Hữu Thảo (28 tuổi; ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM) và tạm giữ 2 xe máy hiệu Suzuki Sport liên quan đến vụ việc.

Lạng lách, móc dao tấn công CSGT

Thông tin ban đầu, Thảo và một đối tượng tên Tú (chưa rõ lai lịch) từng ở tù. Ngày 24-7, cả hai gặp bạn vừa ra tù nên tổ chức nhậu kéo dài. Sau đó, nhóm này lái xe Suzuki Sport, không đội nón bảo hiểm và đánh võng tại đường sát mé sông Sài Gòn thuộc địa phận phường Phú Cường.

Công an tuần tra phát hiện đã yêu cầu nhóm dừng xe để làm việc. Nhóm này không chấp hành và định lái xe bỏ chạy. Khi công an ngăn cản quyết liệt, Tú móc dao tấn công công an. Do phía công an đông nên Tú và Thảo nhảy xuống sông Sài Gòn để trốn.

Công an rà soát dọc sông bắt được Thảo. Riêng Tú chưa tìm thấy. Theo công an, tối cùng ngày người dân thông báo, thấy một thanh niên ướt sũng leo lên bờ. Công an xuống hiện trường thì người này đã bỏ đi. Nhiều khả năng đối tượng này là Tú.

Như Phú