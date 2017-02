Một chuyên gia phân tích về ngôn ngữ cơ thể cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump là người luôn biểu lộ sự trìu mến với mọi người, thể hiện qua cách bắt tay đặc biệt của ông.

Trang BI dẫn lời Tiến sĩ Lillian Glass, chỉ riêng việc bắt tay cũng nói lên nhiều điều về một con người. Bà Glass cho rằng ông Trump là một kiểu người nồng hậu.

Trong cuộc họp mới đây với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe , ông Trump đã có cái bắt tay khác thường với nghi lễ ngoại giao. Ông Trump đã bắt tay ông Abe rất chặt và mạnh, kéo dài 19 giây .

Chuyên gia Glass giải thích, động tác này của ông Trump cho thấy một điều, đó là ông rất mến mộ Thủ tướng Nhật Bản. Và Thủ tướng Nhật cũng rất mến Tổng thống Mỹ, thể hiện qua cách ông Abe ngả người về phía ông Trump, và mũi giày của ông hơi hướng theo phía ông Trump.

Và trong lúc bắt tay, tay của ông Trump đặt lên bàn tay của ông Abe, thể hiện sự trìu mến, thân tình, giống như một cái ôm bằng tay.

Còn với Thủ tướng Anh Theresa May, ông Trump lại thể hiện sự tôn trọng, khi nắm lấy thật chặt tay bà May. Còn bà May lại quay đi và thể hiện sự trang trọng.

Cách ông Trump bắt tay bà May cho thấy, ông không biết nhiều về bà, và cũng không thân tình như với những người khác. Cùng khi đó, ông Trump đứng thẳng người, thể hiện sự trung lập.

Tổng thống Trump cũng thể hiện sự nồng hậu với Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Thủ tướng Trudeau còn đặt tay lên cánh tay của ông Trump.

Khi hai vị lãnh đạo gặp nhau tại phòng Bầu Dục, ông Trudeau ngả người sang phía ông Trump, cả hai người bắt tay thật chặt. Đôi bên thể hiện thiện cảm với nhau. Ông Trump còn nhìn vào tay của ông Trudeau một cách đầy cảm tình.

Tuy nhiên, cái bắt tay giữa ông Trump và người tiền nhiệm Barack Obama lại khác hẳn. Điều này thể hiện rõ trên khuôn mặt của ông Trump: sự căng thẳng, đôi môi mím chặt. Điều này cũng có nghĩa là giữa hai người có sự căng thẳng nhất định.

Ông Trump không hề kéo ông Obama lại gần về phía mình, sau đó, ông ngả người xa khỏi ông Obama. Điệu bộ này không hề giống với cách hành xử bình thường của ông Trump. Ông Trump tỏ vẻ phòng thủ, khi áp hay bàn tay vào nhau.

Khi tiếp Thủ tướng Israel Netanyahu, ông có vẻ rất chú tâm. Ông nhìn thẳng vào ngài thủ tướng, thể hiện sự tôn trọng và giơ tay ra trước để bắt tay.

Đặc biệt với ứng viên thẩm phán Tối cao Pháp viện Neil Gorsuch, ông Trump đã bắt tay vào kéo ông Gorsuch 2 lần về phía mình. Cử chỉ này của ông Trump muốn thể hiện: “Tôi thực sự rất thích ngài”.

Tuy nhiên, phản ứng của ông Gorsuch khá trung lập, vì có thể ông không muốn thể hiện quan điểm đứng về phía ai. Ông Gorsuch tỏ ra chuyên nghiệp và không muốn sự thân tình như vậy trước công chúng, nên cố gắng giữ tay mình ở khoảng cách nhất định.

Chuyên gia Glass nhận định, mọi người đều thấy rõ khi ông Trump thích, hoặc không thích một ai đó.

Lê Thu

