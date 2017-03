Theo BBC, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên có những phát ngôn bị cho là “điên rồ” về truyền thông Mỹ, nhưng thực ra ông đang có chiến lược truyền thông rất rành mạch và khôn ngoan.

BBC so sánh “cuộc chiến” với truyền thông hiện giờ là bước chuẩn bị cho “cuộc hôn nhân” hay “ngoại tình” với truyền thông Mỹ. Trước đó, cũng đã có quan điểm cho rằng, nhiều hãng tin, tờ báo đang bước vào thời kỳ “hái ra tiền” khi được ông Trump mắng chửi.

Ông Trump đang giúp tăng lượng người đăng kí, lượng truy cập hay doanh thu cho đủ các loại ấn phẩm truyền thông như báo in, truyền hình, đài phát thanh hay các trang tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Một số người nghĩ rằng, Tổng thống Mỹ Trump không hề có chiến lược truyền thông bài bản mà chỉ có những tuyên bố “vớ vẩn”. Tuy nhiên, BBC cho rằng, tất cả những tuyên bố đó đều nằm trong chủ đích của ông Trump. Chúng thể hiện 2 nguyên tắc trong chiến lược của ông Trump đối với truyền thông.

Thứ nhất là đánh lạc hướng theo kiểu “vất con mèo chết lên bàn” (A dead cat on a table). Kĩ thuật này rất đơn giản. Nếu bạn và tôi đang nói chuyện, đột nhiên có ai đó ném một con mèo chết lên bàn. Khi đó, chúng ta sẽ ngừng câu chuyện mà chúng ta đang nói. Thay vào đó, chúng ta sẽ nói về con mèo chết vừa bị ném ra bàn.

Theo BBC, việc ông Trump tuyên bố đã bị ông Obama nghe lén là một ví dụ cho cái gọi là “con mèo chết” đó. Sau khi tuyên bố đó được đưa ra, truyền thông xôn xao cho rằng ông Trump thiếu bằng chứng. Cáo buộc của ông Trump cũng xuất hiện tràn lan trên các tờ báo. Trong hoàn cảnh đó, chẳng còn mấy tờ báo quan tâm đến những câu chuyện bất lợi khác cho ông Trump như câu chuyện về mối quan hệ giữa ông Trump với Nga nữa.

Ông Trump đang phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng.

Thứ hai, ông Trump đã sử dụng mạng xã hội để truyền tải thông điệp trực tiếp tới người dân Mỹ, không cần qua báo chí, đặc biệt là khi ông cho rằng nhiều hãng tin lớn của Mỹ đang đưa tin không công bằng về ông. Tại sao phải trả lời phỏng vấn một đối tượng có định kiến với mình trong khi mình có tới 26,3 triệu người theo dõi trên Twitter và hơn 20 triệu người theo dõi trên Facebook? Ông Trump có lẽ đã nghĩ như vậy.

Bên cạnh đó, dù vô tình hay cố ý thì những tuyên bố và hành động của ông Trump đang đem lại lợi ích cho truyền thông Mỹ. Bởi vậy, biết đâu, đến một lúc nào đó, những hãng tin, tờ báo bị ông chỉ trích lại quay sang yêu mến ông.

Ví dụ điển hình cho mối tương tác trên là số lượng người đăng kí đọc The New York Times đang tăng mạnh khi ông Trump liên tục chỉ trích tờ này.

Khi được hỏi, liệu giữa ông Trump với giới truyền thông có thỏa thuận ngầm hay không, ông Mark Thompson, cựu Tổng giám đốc của BBC hiện đang là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của tờ The New York Times, cho hay, ông không nghĩ The New York Times sẽ hợp tác với ông Trump nhưng nhờ những phát ngôn của ông Trump, số lượng độc giả sẵn sàng trả tiền để đọc The New York Times đang tăng mạnh.

So với cùng kì năm ngoái, doanh thu thuần của The New York Times tăng tới vài triệu USD. Tờ báo này có thể vẫn phát triển nếu ông Trump không tranh cử và đắc cử Tổng thống Mỹ, nhưng với tốc độ trên thì không còn cách giải thích nào khác ngoài sự xuất hiện của ông Trump.

Thật kì cục khi truyền thông lại đang “mang ơn” một người luôn tỏ ra nghi ngờ về các nhà báo và cáo buộc nhiều tờ báo đưa tin giả mạo. Nhưng đó là sự thật.

Dean Baquet, Tổng biên tập của tờ The New York Times cho biết, ông Trump đã giúp tờ này "vạch rõ nhiệm vụ của mình". Ông khẳng định thêm, sau một thập kỉ tự vấn lương tâm, truyền thông đã nhận ra rằng, nhiệm vụ mới của nó hóa ra lại tương tự như nhiệm vụ cũ. Đó là: đào sâu, tìm tòi và đưa tin công bằng.

Nhiều người cho rằng, ông Trump là “vị cứu tinh”, không phải là kẻ thù của truyền thông.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)