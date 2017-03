“Phẫu thuật viên” robot tại Bệnh viện Bạch Mai đã đem lại điều thần kỳ này khi thay khớp gối và phẫu thuật thần kinh cho các bệnh nhân. Đây là lần đầu tiên những ứng dụng này được đưa vào sử dụng ở Việt Nam.

Giảm tổn thương, đau đớn

Bệnh nhân Lại Thị Mai (50 tuổi, Hà Nội) “lượn một vòng” biểu diễn một cách rất nhanh nhẹn chỉ sau 2 ngày phẫu thuật thay khớp gối bán phần bằng robot. Bà cho biết, không phải bây giờ bà mới đi được mà chỉ sau mổ 2 giờ bà đã xuống giường và tự đi được. Trước đây 2 năm, bà đã thay khớp gối bán phần 1 lần, hoàn toàn bằng bác sĩ “người”. Tuy nhiên bà đau đớn hơn và khi phục hồi thì việc đi lại cũng khó khăn, đầu gối luôn khó chịu. Còn giờ thì bà thấy thoải mái.

Hình ảnh ca phẫu thuật bằng robot tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Diệu Linh

Một cậu bé 5 tuổi (người Hà Nội) cũng hoàn toàn tỉnh táo sau khi được phẫu thuật thông não thất. Bé nhập viện trong tình trạng đau đầu, quấy khóc. Chẩn đoán cho thấy bệnh nhi bị giãn não thất. Sau gần 2 giờ phẫu thuật bằng robot, sức khỏe của bệnh nhi đang phục hồi tốt. Hệ thống phẫu thuật robot Mako và Rosa lần đầu tiên được ứng dụng ở Việt Nam ứng dụng để phẫu thuật cho bệnh nhân thay khớp gối bán phần và bệnh nhân giãn não thất chính là hệ thống robot hiện đại nhất hiện nay. Hệ thống này sản xuất tại Mỹ, được Bộ Y tế cấp phép điều trị cho người lớn tại Bệnh viện Bạch Mai.

Theo PGS-TS Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, hệ thống robot này đang được ứng dụng ở các Trung tâm phẫu thuật lớn ở Bắc Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore để chữa các bệnh ngoại khoa phức tạp. Do đó, việc đưa được các robot này về Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt, giúp người dân có thể tiếp cận được các phương pháp điều trị công nghệ cao ngay trong nước với mức chi phí thấp hơn nhiều so với đi nước ngoài.

Chính xác gấp 3 lần phẫu thuật “tay”

PGS-TS Nguyễn Thế Hào - Trưởng khoa phẫu thuật thần kinh cho biết, những can thiệp về thần kinh sọ não đòi hỏi sự chính xác đến từng milimet. “Phẫu thuật viên” robot có khả năng định vị chính xác được tổn thương, đặc biệt ở các vị trí khó, nhỏ mà bác sĩ không nhìn thấy được. Đồng thời robot cũng thực hiện can thiệp một cách tinh tế nhất, giúp “hàn gắn” các vết thương mà không làm tổn hại đến các khu vực xung quanh, mất máu ít và giảm tối đa đau đớn cho bệnh nhân. Đường mổ cũng rất nhỏ. Robot có thể phẫu thuật chính xác gấp 3 lần so với thay khớp gối bằng tay và cho phép nội soi những ca bệnh thần kinh khó, đòi hỏi độ chính xác cao (từ 1-2mm). Nhờ đó, sử dụng robot có thể phẫu thuật não được cho các bệnh nhân nhỏ 2-3 tuổi, nhẹ cân. Điều mà các bác sĩ phẫu thuật ít dám mạo hiểm.

PGS Hào cũng cho biết, các bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật bằng robot bao gồm bệnh nhân gặp tổn thương bệnh lý não thất, đặt điện cực trong não để điều trị các rối loạn thần kinh chức năng (như Parkinson), mắc bệnh lý u nền sọ, can thiệp sinh thiết khối u sâu để chẩn đoán bệnh.

Theo TS Đào Xuân Thành - Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Bạch Mai), trước đây bệnh nhân nếu hỏng một nửa khớp thì vẫn phải thay cả khớp gối. Nhưng hiện nay với “phẫu thuật viên” robot, bệnh nhân chỉ phải thay từng phần. Những phần còn lành sẽ được bảo toàn. Nhờ đó mà các thương tổn ít hơn, đường mổ nhỏ, không cần đặt dẫn lưu nên ít mất máu, bệnh nhân ít đau và có thể hồi phục nhanh chóng. Các đối tượng được chỉ định áp dụng phẫu thuật thay khớp gối bán phần bằng robot gồm: Thoái hóa khớp gối tiên phát, khớp tổn thương phần sụn không thể hồi phuc, tổn thương một phần khớp gối.

Hiện mới có 3 bệnh nhân được phẫu thuật bằng robot. Hiện nay, Bệnh viện Bạch Mai đang xây dựng quy trình về phê duyệt giá để bệnh nhân được hưởng bảo hiểm y tế.

