Nam Định hiện có hơn 2.000 ha nuôi ngao (nghêu), tập trung tại hai huyện Giao Thủy và Nghĩa Hưng, mỗi năm cung cấp cho thị trường hơn 32 nghìn tấn. Để nghề nuôi ngao phát triển ổn định, đem lại thu nhập cao cho nhiều ngư dân, tỉnh Nam Định đang tập trung đầu tư khâu chế biến, bảo đảm an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Ngao sạch xuất ngoại

Vài năm trở lại đây, người tiêu dùng bắt đầu quen và ưa chuộng sản phẩm ngao tươi sống mang nhãn hiệu "nghêu sạch Lenger" của Công ty Thủy sản Lenger Việt Nam (Tập đoàn Lenger Seafoods Hà Lan) được đặt tại cụm công nghiệp An Xá, TP Nam Định.

Điểm khác với những con ngao mua tại chợ, sản phẩm "nghêu sạch Lenger" được thu mua từ những vùng nuôi đã được kiểm tra môi trường nước bảo đảm an toàn, sạch bệnh. Sau khi thu hoạch, ngao được đưa về nhà máy để chế biến trên dây chuyền công nghệ hiện đại, khép kín từ khâu làm sạch đến bảo quản, dựa trên đặc tính tự đào thải của ngao. Tại đây, trong 24 giờ, ngao được làm sạch bởi dòng nước mát lạnh, chảy liên tục để sạch khuẩn, nội tạng, tạp chất; rồi tiếp tục được chuyển sang hệ thống công nghệ diệt sạch vi khuẩn và khử mặn, làm sạch hoàn toàn và đóng gói. Sau khi đóng gói, ngao được làm lạnh đột ngột để bắt đầu chế độ ngủ đông và vận chuyển đến các đại lý phân phối ra thị trường. Nhờ chế độ bảo quản này cùng với việc đóng trong hộp nhựa PP chuyên dụng, đã giúp ngao sống được nhiều ngày trong tủ lạnh, kho mát ở nhiệt độ 4 - 8 độ C. Còn ở nhiệt độ 7 - 8 độ C, có thể bảo quản được từ 14 đến 15 ngày mà chất lượng vẫn tốt (trong khi đó ngao thông thường đang bán trên thị trường chỉ sống được ba đến bốn ngày); đồng thời, ngao vẫn giữ nguyên độ tươi ngon và chất dinh dưỡng khi đến tay người tiêu dùng mà không cần sử dụng bất cứ hóa chất nào.

Trò chuyện với chúng tôi, Tổng Giám đốc Công ty Thủy sản Lenger Việt Nam Nguyễn Hồ Nguyên cho biết: Sở dĩ Tập đoàn Lenger Seafoods Hà Lan lựa chọn Nam Định để đặt trụ sở nhà máy chế biến thủy sản bởi nơi đây có nhiều vùng nuôi ngao rộng lớn, điều kiện tự nhiên thuận lợi. Toàn bộ máy móc, trang thiết bị đều được nhập trực tiếp từ Hà Lan, có công suất thiết kế lên tới 300 tấn ngao/ngày, cho ra nhiều sản phẩm đa dạng từ ngao tươi sống, đến đồ hộp và đông lạnh. Tổng Giám đốc Nguyễn Hồ Nguyên cũng chia sẻ thêm, bước đầu công ty đã có đơn hàng 4.000 tấn ngao xuất đi châu Âu trong năm nay và đang chuẩn bị những đơn hàng xuất sang thị trường Hàn Quốc.

Cơ hội cho người nuôi

Có thể nói, việc xây dựng nhà máy chế biến ngao của Công ty Thủy sản Lenger Việt Nam tại TP Nam Định đang mở thêm cơ hội mới cho những người nuôi trồng thủy sản tại địa phương; nhất là với vùng nuôi ngao chính của tỉnh thuộc hai huyện Giao Thủy và Nghĩa Hưng rộng khoảng 2.000 ha. Năm 2016, sản lượng ngao thương phẩm đạt hơn 32 nghìn tấn. Nuôi ngao không những mang lại thu nhập cho người dân mà còn góp phần tích cực trong việc bảo vệ và phát triển các vùng sinh thái tự nhiên. Theo Chi cục trưởng Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Nam Định Trần Xuân Lại, lượng tiêu thụ chủ yếu của vùng nuôi ngao Nam Định là cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến xuất khẩu ở phía nam. Nay nhà máy sẽ là "điểm hút hàng" cho vùng nuôi ngao Nam Định và những vùng lân cận, tạo nguồn tiêu thụ ổn định cho người nuôi trồng thủy sản.

Tuy nhiên, để phát triển bền vững nghề nuôi trồng nhuyễn thể hai mảnh vỏ nói chung và con ngao nói riêng, việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, nhất là khâu thu hoạch là hết sức cần thiết. Vì vậy, ngay từ năm 2004, tỉnh đã thiết lập các vùng kiểm soát, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm trong thu hoạch theo tiêu chuẩn châu Âu. Năm 2016, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Nam Định đã tổ chức triển khai Chương trình giám sát vệ sinh an toàn trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tập trung vào các nội dung: Phổ biến quy trình kiểm soát đến các hộ nuôi và triển khai lấy mẫu nước, mẫu nhuyễn thể vùng nuôi để giám sát định kỳ; cấp 657 giấy chứng nhận xuất xứ cho hơn 13 nghìn tấn ngao cung cấp cho các nhà máy sử dụng nguyên liệu chế biến xuất khẩu, cũng như cho các siêu thị, chợ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Năm 2017, tỉnh Nam Định sẽ tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện chuỗi liên kết sản xuất chế biến, tiêu thụ nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các hộ nuôi về quy trình nuôi trồng thủy sản bền vững, quy trình kiểm soát nhuyễn thể, quy chuẩn kỹ thuật vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến nhuyễn thể hai mảnh vỏ; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình tại cơ sở, chấn chỉnh kịp thời những yếu kém, bất cập, vướng mắc trong công tác quản lý vùng nuôi, giám sát thu hoạch và cấp giấy chứng nhận xuất xứ để bảo đảm hiệu quả chương trình kiểm soát an toàn vệ sinh vùng thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ, nâng cao ý thức chấp hành của các cơ sở, từng bước cải thiện điều kiện an toàn vùng nuôi; đồng thời phối hợp các doanh nghiệp, cơ sở thu mua, nuôi trồng thúc đẩy xây dựng thương hiệu ngao sạch Nam Định.