Các bác sĩ khoa Phụ (Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh) vừa phẫu thuật thành công bóc tách khối u xơ nặng gần 3kg trong tử cung của bệnh nhân Lục Thị H. (27 tuổi). Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng buồn nôn, đau bụng khu vực mạn sườn trái và hạ vị. Kết quả xét nghiệm, siêu âm, chụp cắt lớp và hội chẩn cho thấy bệnh nhân bị u xơ tử cung.

Bác sĩ phẫu thuật bóc khối u 3kg trong tử cung bệnh nhân.

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, bác sĩ đã bóc toàn bộ khối u xơ tử cung nặng gần 3kg ra khỏi ổ bụng. Bác sĩ Nguyễn Văn Long, khoa Phụ cho biết, u xơ tử cung là những khối u lành tính nên thường không gây nguy hiểm nếu được phát hiện sớm.

Đây là căn bệnh phụ khoa thường gặp ở nữ giới trong độ tuổi sinh sản, nhất là những chị em đã trải qua ít nhất một lần mang thai và sinh nở. Bệnh không nguy hại khi kích thước của chúng còn nhỏ nhưng khi khối u phát triển, tính mạng của chị em có thể bị đe dọa. Nhiều chị em không có thói quen khám phụ khoa định kỳ nên bệnh thường phát hiện muộn, khó điều trị và có thể gây các biến chứng, nhất là trong thai kỳ.

Bệnh gây ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của người bệnh do những cơn đau nhức hành hạ; gây rối loạn kinh nguyệt dẫn tới rối loạn chức năng buồng trứng và khả năng phóng noãn, rụng trứng; gây sảy thai, sinh non hoặc thai nhi bị dị dạng do khối u chèn ép; rối loạn các vấn đề sinh lí như hậu môn, trực tràng khiến người bệnh bị tiểu buốt, tiểu rắt hoặc táo bón.

Những khối u xơ lớn lên có thể ép vào xương chậu gây cảm giác đau, chèn ép vào đường dẫn tiểu, làm ứ nước ở thận, hay ép vào bọng đái gây cảm giác luôn muốn đi tiểu. Thai phụ có u xơ tử cung dễ bị sinh non, ngôi thai bất thường, nhau bám ở vị trí bất thường (nhau tiền đạo, nhau cài răng lược).

Những khối u to làm cho sản phụ không sinh được, phải mổ và có nguy cơ bị băng huyết cao hơn hay vỡ tử cung. Ngoài ra, u xơ tử cung có thể gây hiếm muộn do làm thay đổi lớp nội mạc tử cung, không thuận lợi cho sự làm tổ của trứng khi thụ tinh và có thể làm sảy thai liên tiếp.

