Sau khi vai trò huấn luyện viên tại The Face 2017 được công bố, Minh Tú hiện trở thành tâm điểm của làng mốt Việt. Hiện Minh Tú vẫn đang tranh tài tại Next Top Châu Á. Tập 3 của cuộc thi Asia’s Next Top Model 2017 khởi đầu với phần make-over – thay đổi diện mạo của tất cả 12 thí sinh. Các cô gái đều bày tỏ sự hồi hộp và lo lắng với quyết định của các chuyên gia tạo mẫu, Minh Tú cũng không ngoại lệ.

Người chịu trách nhiệm cho toàn bộ quá trình make-over của các thí sinh là Mervin Wee – Giám đốc Nghệ thuật của Jean Yip Group. Dorothy, thí sinh đứng nhất của tập 2 sẽ là người quyết định kiểu tóc của các thí sinh khác sẽ thuộc phong cách “tế nhị” hay “kịch tính”.

Đến lượt mình, Minh Tú mạnh mẽ giao phó toàn quyền quyết định cho Dorothy. Kết quả, Dorothy chọn cho cô kiểu tóc thuộc phong cách “kịch tính”: nhuộm màu đỏ nâu sẫm.

Minh Tú chia sẻ, cô rất hồi hộp, lo lắng vì không biết mái tóc của mình sau thay đổi sẽ trông ra sao, có thật sự phù hợp với gương mặt và cá tính của mình không. Người đẹp lo ngại kiểu tóc mới sẽ khiến cô mất tự tin. Trong quá trình nhuộm, Minh Tú bất ngờ khi mái tóc của cô lên màu đỏ rất sẫm.

Sau khi hoàn tất, cô có cảm giác khá lạ lẫm với vẻ ngoài mới này. Tuy nhiên, đây là một phần của cuộc thi, cô chấp nhận và quyết tâm ứng dụng vẻ ngoài mới vào các thử thách.

Sau shoot ảnh đầu tiên với kiểu tóc mới, Minh Tú dần làm quen và cô cho rằng kiểu tóc khiến cô trông thanh lịch hơn.

Thử thách chụp ảnh của tập 3 mang chủ đề “Denim”.

Đây là lần đầu tiên người đẹp làm việc trực tiếp cùng giám đốc sáng tạo Yu Tsai.

Mới đầu, Minh Tú có phần e ngại vị giám khảo này bởi anh trông rất khó gần.

Sau quá trình làm việc, cô cảm nhận được sự chuyên nghiệp, đáng yêu của anh. Buổi chụp của Minh Tú diễn ra khá suôn sẻ.

Cô khiến các đối thủ khác phải dè chừng bởi vẻ gợi cảm khó cưỡng trong các shoot ảnh.

Tuy nhiên, ngay sau khi hoàn thành buổi chụp, người đẹp lại ngất xỉu. Đây là lần thứ hai cô ngất lịm trong thử thách của chương trình. Sau khi được bác sĩ săn sóc, Minh Tú trở về nhà chung, cô được các thí sinh khác tận tình hỏi thăm. Minh Tú kể rằng cô mắc chứng hở van tim từ khi còn nhỏ và thời tiết quá nắng nóng đã gây khó thở. Có thể thấy, Minh Tú cố gắng hoàn thành buổi chụp hình rồi mới gục ngã.

Nỗ lực của Minh Tú được đền đáp khi bức ảnh của cô nhận mưa lời khen từ ban giám khảo. Với phần thể hiện này, Minh Tú nhận được tổng điểm 27.5. Số điểm này giúp Minh Tú giành thứ hạng hai của tuần thi này. Đây là thứ hạng cao nhất của Minh Tú từ đầu cuộc thi đến nay.

Phương Anh/VOV.VN