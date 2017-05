Với thành tích ở top 8 hiện tại, Minh Tú trở thành đại diện Việt Nam có thứ hạng chung cuộc cao nhất tại "Asia's Next Top Model".

Top 4 " Vietnam's Next Top Model 2011" Thùy Trang là đại diện đầu tiên của Việt Nam tại sân chơi " Asia's Next Top Model " tổ chức vào năm 2012. Sở hữu đầy đủ tố chất để có thể vươn xa đến những vị trí cao hơn nhưng Thùy Trang đành phải dừng chân ở vị trí top 9 đầy tiếc nuối do hạn chế về vốn ngoại ngữ.

Tấm hình khiến Thùy Trang dừng chân ở top 9

Đây cũng là thành tích cao nhất của Việt Nam trong suốt 4 mùa thi

Và vị trí thứ 9 cũng là thành tích cao nhất của các đại diện Việt Nam trong suốt 5 năm. Phan Như Thảo, Celine Dương và Mai Ngô đều không đi quá top 10. Nhiều nhận định cho rằng không phải đại diện Việt Nam yếu kém hơn so với các đối thủ khác, chẳng qua là họ chưa kịp thể hiện gì nhiều đã bị cho ra về.

Tuy nhiên, đại diện thứ 5 tại "Asia's Next Top Model" - Minh Tú đã chính thức phá vỡ kỷ lục của Thùy Trang khi an toàn đặt chân một suất vào top 8. Trong tập 6 vừa phát sóng, Minh Tú đã được nhận xét là quá quyến rũ khi chụp hình khiến giám khảo khó chọn hình cho cô. Kết cuộc, cô nằm trong top 3 nguy hiểm nhưng vẫn may mắn được đi tiếp.

Với những lời đồn về một tương lai khả quan cho đại diện Việt Nam ở mùa giải thứ 5, tin rằng Minh Tú sẽ không chỉ dừng lại ở con số 8 mà sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Angus, Theo Trí Thức Trẻ