Lana Wood, ngôi sao màn bạc của thập niên 1960-70 từng góp mặt trong “Diamonds Are Forever”, hiện có quãng thời gian sống vô cùng khó khăn với gia đình tại một khách sạn nhỏ.

Cách đây nửa thế kỷ, Lana Wood từng là ngôi sao sáng trên sóng truyền hình nước Mỹ nhờ loạt phim Peyton Place.

Cô gái người gốc Nga chạm tới đỉnh cao danh vọng khi trở thành “Bond girl” trong Diamonds of Forever (1971) - tập phim cuối cùng Sean Connery sắm vai chàng điệp viên James Bond hào hoa phong nhã cho hãng Eon.

Chị gái của Lana, Natalie Wood, thậm chí còn nổi tiếng hơn khi từng nhận tới ba đề cử Oscar nhờ các bộ phim kinh điển gồm Rebel Without a Cause (1955), Splendor in the Grass (1961), và Love with the Proper Stranger (1963), đồng thời được báo chí tại Hollywood yêu mến.

Lana Wood quyến rũ bên cạnh Sean Connery trong tập phim 007 mang tên Diamonds Are Forever. Ảnh: Outnow.

Nhưng hàng loạt bi kịch đã xảy ra với dòng họ Wood. Theo điều tra của tờ Inside Edition, ở tuổi 71, Lana Wood hiện sống trong cảnh bần hàn tại một phòng khách sạn nhỏ (motel) với năm thành viên khác của gia đình.

Những người lúc này sinh hoạt cùng bà có con gái, con rể và ba đứa cháu. Trước khi phải sống ở motel, họ cùng nhau thuê một ngôi nhà tại Los Angeles trong vòng bảy năm. Nhưng Lana Wood cùng hậu duệ buộc phải rời khỏi đó sau khi không còn khả năng chi trả tiền thuê nhà.

Evan Wood, tức con gái của Lana, mắc bệnh Hodgkin - một dạng ung thư hệ bạch huyết - và chứng viêm phổi. Chi phí chữa trị là rất lớn và bản thân nữ diễn viên năm xưa giờ không đủ khả năng kinh tế để thực hiện phẫu thuật hai đầu gối của bản thân như lời khuyên từ các bác sĩ.

Sáu thành viên dòng họ Wood nay chia sẻ hai giường đôi và một chiếc giường di động. “Tôi từng như sống trong quả cầu tuyết, và nay nó bị lộn ngược. Cả thể xác lẫn tinh thần của tôi đều bị tổn thương. Mọi chuyện lúc này quả thực rất khó khăn”, Lana Wood nói về tình cảnh của bà.

Hình ảnh Lana Wood già nua, mệt mỏi ở tuổi 71. Ảnh: Inside Edition.

Trên thực tế, bi kịch đến với nhà Wood từ năm 1981, khi Natalie Wood phát hiện bị chết đuối khi đang đi chơi trên du thuyền cùng chồng là Robert Wagner và tài tử Christopher Walken.

Vụ án đến nay vẫn là bí ẩn chưa có lời giải đáp tại Hollywood. Nhiều người, trong đó có Lana Wood, tin rằng hai người đàn ông có dính líu tới cái chết của chị gái mình.

Song, suốt hơn 40 năm qua, Robert Wagner luôn phủ nhận mọi tin đồn, cho rằng cái chết của Natalie Wood chỉ là một tai nạn, và nhận được sự ủng hộ từ cảnh sát. Lana Wood thậm chí đã có lần đứng giữa thảm đỏ một sự kiện để chất vấn anh rể nhưng không thành công.

Mối quan hệ giữa người đẹp Diamonds Are Forever với các con của Natalie Wood cũng không hề suôn sẻ, và bà không thể trông mong điều gì từ các cháu.

Tuy nhiên, một người bạn của gia đình mới kêu gọi công chúng hỗ trợ cho gia đình nữ diễn viên và tới nay đã quyên góp được khoảng hơn 23.000 USD.

Tuấn Lương