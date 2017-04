Minh Hằng đăng đàn kể về người chèn ép mình buộc cô phải uất ức rời bỏ ghế nóng The Face 2017, phải chăng đây là hiện tượng “cá lớn nuốt cá bé” trong showbiz?

Minh Hằng nghẹn ngào kể chuyện bị chèn ép

Chiều tối qua (19/4), cư dân mạng đã một phen dậy sóng khi trong một cuộc phỏng vấn, Minh Hằng đã thẳng thắn kể về câu chuyện mình bị chèn ép khiến cô phải uất ức rời bỏ “ghế nóng” The Face 2017. Tại buổi trò chuyện, Minh Hằng cho biết, đây là lần duy nhất và cuối cùng cô nói lên sự thật. Việc cô nói ra tất cả mọi thứ chỉ là mong muốn sẽ không làm bất cứ ai tổn thương nhiều hơn.

Trong đoạn chia sẻ, Minh Hằng cho biết, cô được nhà sản xuất mời tham gia ngồi ghế nóng The Face 2017, mọi việc tưởng chừng êm xuôi và người đẹp đã lên dây cót sẵn sàng mọi thứ thì cuối cùng phải lỡ hẹn với lý do "nếu đã có người không thích Hằng ngồi cùng họ trên vị trí HLV và gây sức ép cho BTC thì Hằng vui vẻ ra đi".

Trước câu hỏi: "Có phải Hồ Ngọc Hà đã chèn ép chị hay không?", Minh Hằng lặng im mất vài phút rồi gật đầu trả lời: "Đó là người mà Hằng muốn nhắc đến".

Minh Hằng chia sẻ thêm, cô không muốn nhắc đến đích danh ai nhưng cô phải nói lên sự thật. Cô rất bất ngờ, vì đây là người không quá thân nhưng từng hát bè cho cô trong một show diễn ở nước ngoài. Khi nghe câu nói: "Ai cũng được, trừ Minh Hằng", cô đã rất hụt hẫng và rất sốc.

Minh Hằng nghẹn ngào khi chia sẻ người chèn ép mình khiến phải rời bỏ "ghế nóng". Ảnh: TL.

Minh Hằng cũng thẳng thắn cho biết: “Nếu là người khác, Hằng sẽ đấu tranh đến cùng. Hằng không cố làm cho mọi chuyện quá khó khăn, dùng sự chi phối của bản thân mình mà điều khiển rất nhiều người thì Hằng nghĩ, điều đó cũng không nên".

Liên quan đến việc này, Minh Hằng khẳng định, quyết định rút lui khỏi ghế HLV The Face là sự tôn trọng cuối cùng mà cô dành cho người này. Nữ diễn viên sinh 1987 cho rằng, sau sự việc này, nếu gặp nhau ở ngoài đời cô vẫn sẽ cúi chào đàn chị nhưng không dám chắc có sự tương tác thiện chí trở lại.

Sự việc đã khiến cho dân tình “sôi sục” với rất nhiều những ý kiến trái chiều, người cảm thông cho Minh Hằng, kẻ ra sức lên án Hồ Ngọc Hà… Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho đây là chiêu trò của nhà sản xuất chương trình trước khi chương trình này lên sóng.

Không bàn sâu chuyện riêng của cá nhân Hồ Ngọc Hà và Minh Hằng nhưng rõ ràng câu chuyện “cá lớn nuốt cá bé” đã tồn tại khá lâu trong làng showbiz Việt. Đã từng có rất nhiều người vì bị chèn ép quá đáng mà họ đã phải lên tiếng để đòi lại sự công bằng. Tuy nhiên, những sự việc như thế đang ngày càng làm hoen ố đi bức tranh không mấy sáng sủa phía sau mối quan hệ của những người được gọi là “người của công chúng”.

Những “màu xám” phía sau bức màn nhung

Cuối tháng 10/2016, ca sỹ Trang Pháp đã đăng đàn bày tỏ sự bức xúc về việc cô không được hát ca khúc "We Don't Talk Anymore" trong một chương trình ca nhạc diễn chung với Sơn Tùng M-TP chỉ vì nam ca sĩ sẽ hát bài "Chúng ta không thuộc về nhau". Yêu cầu lạ lùng này được quản lý của Sơn Tùng đưa ra sau khi biết Trang Pháp biểu diễn ca khúc này dù phía Sơn Tùng xác nhận biểu diễn sau.

Trước sự việc này, phía BTC chương trình đã đưa ra yêu cầu Trang Pháp muốn biểu diễn ca khúc tiếng Anh trên phải có giấy tờ chứng minh sự cho phép của tác giả nước ngoài. Điều này chẳng khác nào làm khó nữ ca sỹ vì chỉ còn một ngày là đến đêm diễn. Cuối cùng, Trang Pháp đã quyết định rút tên khỏi danh sách ca sĩ biểu diễn và chấp nhận đền bù hợp đồng 300%.

Những bức xúc này khiến người ngoài cuộc liên tưởng đến một cuộc chiến chèn ép, hạch sách giữa các đồng nghiệp với nhau, để âm thầm đảm bảo quyền lợi riêng và khẳng định cái tôi.

Tương tự, ngay sau khi Bước nhảy hoàn vũ 2015 kết thúc, Diệp Lâm Anh đã có những chia sẻ đầy bức xúc về sự đối xử được cho là chèn ép của BTC, cũng như kết quả chung cuộc của cuộc thi.

Diệp Lâm Anh cho rằng, dù cô có cố gắng làm tốt đến mấy cũng không bao giờ được nhìn nhận, cô phải sống những tháng ngày buồn bực trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi. Sự chèn ép của BTC thể hiện qua việc cô chỉ có 5 ngày để tập 2 bài nhảy cho đêm chung kết, trong khi các thí sinh khác tập luyện được một tuần. Người đẹp này cũng từng nhắn tin xin hỗ trợ bay dây và pháo sáng cho tiết mục tới trợ lý chương trình nhưng không có ai quan tâm đến đề xuất này, khiến tiết mục của cô chưa đủ độ hấp dẫn bởi thiếu đi hiệu ứng sân khấu.

Ồn ào hơn cả là tiết lộ gây sốc của người mẫu Cao Thiên Trang về việc bản thân và nhiều đồng nghiệp như: Lê Thúy, Kha Mỹ Vân, Cao Thiên Trang, Thùy Dương, Hằng Nguyễn, Lê Thanh Thảo… bị chính "mẹ đẻ" Vietnam’s Next Top Model chèn ép, cấm diễn tại cứ sự kiện lớn trong đó Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam do cùng một đơn vị chủ quản.

Nhiều chân dài “tố” rằng, họ được các nhà thiết kế mời riêng biểu diễn tại Tuần lễ thời trang nói trên nhưng không được nhà tổ chức đồng ý, với lý do đơn giản là… ghét. Theo lời người mẫu Lê Thúy, cô không biết lý do cấm diễn là gì, có thể đó là lý do cá nhân, hoặc cũng có thể cô nằm trong danh sách chân dài dám lên tiếng đòi quyền lợi cho người mẫu tránh bị ép giá.

Thực tế, đây chỉ là những câu chuyện ít ỏi được “phơi bày” trên mạng xã hội và truyền thông mà mọi người có thể biết. Còn theo nhiều nghệ sỹ, trong “thế giới ngầm” của showbiz Việt, chuyện “cá lớn nuốt cá bé” xảy ra khá phổ biển. Những kẻ “quyền lực” luôn cho phép mình đưa ra những yêu sách để “trừng phạt” những người “yếu thế” vì một lí do nào đó. Và bởi lẽ đó mà mối quan hệ tốt đẹp giữa nghệ sỹ với nghệ sỹ phía sau ánh đèn sân khấu luôn có rất nhiều chuyện phức tạp và đau lòng.

Danh ca Bảo Yến từng tâm sự rằng, sở dĩ chị quyết định giải nghệ, xa lánh giới đèn màu vì “bây giờ toàn thấy bon chen, phiền toái, giả dối”. Bản thân siêu mẫu Vũ Thu Phương khi đang có những “bước chân thênh thang” trong nghề cũng đã quyết định rút lui vì những scandal khiến cô mệt mỏi và cảm thấy showbiz không còn hợp với mình. Câu hỏi lớn: “Bao giờ showbiz Việt lành mạnh?” dường như phải rất lâu mới có câu trả lời./.

Theo Hà Tùng Long/Dân Trí