Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Minh Hằng không nêu đích danh nhưng gián tiếp thừa nhận người ép cô rời vị trí HLV The Face chính là Hồ Ngọc Hà.

Trong buổi giao lưu trực tuyến với một trang tin điện tử, Minh Hằng nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến scandal ở The Face. Nữ ca sĩ - diễn viên từng tuyên bố rút lui vị trí HLV ở The Face 2017 năm nay vì bị một người khác chèn ép. Hàng loạt người nghi ngờ nhân vật mà Minh Hằng nhắc đến là Hà Hồ - HLV chiến thắng ở The Face năm ngoái.

Khi được hỏi đích danh "có phải Hà Hồ là người chèn ép chị?", Minh Hằng không trả lời nhưng cô bật khóc xúc động. Minh Hằng cho biết, người ép cô rời khỏi vị trí này là một đàn chị trong nghề, cả tuổi đời và tuổi nghề cô đều thua người đó rất nhiều. Đây cũng là người mà Minh Hằng rất tôn trọng. Cô còn tiết lộ, người chị này còn từng giúp cô hát bè trong một chương trình biểu diễn ở nước ngoài khiến cô rất cảm kích. Điều này trùng khớp với những suy đoán của khán giả về Hồ Ngọc Hà.

Theo cô, việc không tiết lộ đích danh là vì "Minh Hằng chỉ muốn nói sự thật chứ không phải làm tổn thương ai đó như Hằng đang chịu đựng".

Minh Hằng trong buổi livestream cùng khán giả.

Nữ ca sĩ tiết lộ, nhân vật này đã nói một câu với ban tổ chức khiến cô rất sốc, đó là: "Ai cũng được, trừ Minh Hằng". Cô ấm ức: "Nếu người đó muốn nói lên lý do vì sao không thích mình cùng ngồi chung ghế nóng, họ có thể nhấc điện thoại lên nói trực tiếp với Hằng. Có thể chương trình này không hợp với chúng ta, mình có thể hẹn nhau ở một chương trình khác. Tuy nhiên mọi việc đã không diễn biến như vậy".

Theo Minh Hằng, việc cô rút lui không phải vì chấp nhận sự lép vế mà là một cách để thể hiện sự tôn trọng cuối cùng của cô với người chị đó. Mối quan hệ giữa cô và ban tổ chức sau chuyện này vẫn tốt đẹp. Nếu được mời, cô vẫn sẽ đồng ý làm HLV The Face ở mùa sau.

Về mối quan hệ của cô với người đã chèn ép mình sau chuyện này, Minh Hằng cho rằng cô không quá đặt nặng vấn đề. "Nếu có gặp ngoài đời, Hằng vẫn cúi chào, chỉ có là không biết có nhận được sự đồng ý hay không".

Minh Hằng và Hà Hồ từng có mối quan hệ thân thiết.

Nói về 3 HLV cuối cùng mà ban tổ chức lựa chọn, Minh Hằng nhận xét cả ba đều có chuyên môn người mẫu, tuy nhiên không thiên về gương mặt thương hiệu. "Hằng được mệnh danh là 'Miss Thân Thiện' trong showbiz, ai cũng có thể nói chuyện nên chắc các bạn cũng không có vấn đề gì với mình". Nữ ca sĩ ám chỉ người chèn ép cô hiện không đảm nhiệm vai trò HLV mùa mới.

Nhắn nhủ đến người không muốn ngồi cùng một chương trình với cô, Minh Hằng cho biết: "Đừng bao giờ cướp đi cơ hội ai đó cần có".