Ngày 1/3, tin từ Viện Vật lý địa cầu cho biết vừa có thêm 1 trận động đất nữa xảy ra ở Quảng Nam.

Vị trí chấn tâm trận động đất sáng 1/3 tại huyện Nam Trà My. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

Cụ thể, 9h15 ngày 1/3, một trận động đất mạnh 2,5 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.239 độ vĩ Bắc,108.032 độ kinh Đông, trên địa bàn huyện Nam Trà My ( Quảng Nam ). Độ sâu chấn tiêu của trận động đất khoảng 8 km.

Trước đó vào ngày 26/2, cũng tại huyện Nam Trà My xảy ra liên tiếp 2 trận động đất khiến người dân địa phương hoảng sợ. Trận động đất thứ nhất xảy ra hồi 11h20 ngày 26/2, cường độ mạnh 3.9 độ Richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.241 độ vĩ Bắc, 108.052 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Tiếp đó, hồi 13h02 cùng ngày xảy ra trận động đất thứ 2 mạnh 3,2 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cho hay vẫn đang tiếp tục theo dõi 3 trận động đất này.

Ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết người dân địa phương có cảm nhận được rung lắc do 3 trận động đất gây ra, kèm theo đó là một số tiếng nổ lớn. Tuy nhiên, do khi vừa cảm nhận rung lắc, người dân chủ động thoát ra ngoài đường nên tránh được thiệt hại về người, thiệt hại tài sản cũng không đáng kể.

